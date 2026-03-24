Iran je imenovao Mohameda Bagera Zolgada za novog šefa Savjeta za nacionalnu bezbijednost, nakon ubistva Alija Laridžanija u izraelskom napadu.
Iran je imenovao bivšeg komandanta Revolucionarne garde, Mohameda Bagera Zolgada, za novog šefa Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbijednost, koji će zamijeniti njegovog ubijenog prethodnika Alija Laridžanija.
Laridžani, uticajna ličnost u Islamskoj Republici, ubijen je u izraelskom napadu prošle nedelje.
Rođen 1954. godine, Zolgadr je penzionisani brigadni general Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGK), a od septembra 2021. godine obavlja funkciju sekretara Savjeta za rasuđivanje svrsishodnosti.
Kao veteran rata između Iraka i Irana, Zolgadr je suosnivač i komandant Ramazanskog garnizona 1983. godine i napredovao je u rangovima IRGK-a posle rata, vodeći njegov Zajednički štab od 1989. do 1997. godine i obavljajući funkciju zamjenika vrhovnog komandanta od 1997. do 2005. godine.
Pored toga, novi sekretar Savjeta bezbijednosti je takođe obavljao političke funkcije i bio je zamenik ministra unutrašnjih poslova za bezbjednosna pitanja od 2005. do 2007. godine.
Imenovanje iskusnog i tvrdokornog čovjeka poput Zolgada signalizira namjeru Teherana da zadrži svoj stav o nacionalnoj bezbijednosti nakon Laridžanijeve smrti usred širenja kontrole IRGC nad nacijom.
Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je ciljano napadanje na Laridžanija, sekretara iranskog Savjeta za nacionalnu bezbijednost. IDF je, u međuvremenu, saopštio da je u odvojenom napadu ubijen komandant paravojnih snaga Basidž, Golamreza Sulejmani.
