Mađarski šef diplomatije Peter Sijarto negirao je optužbe da je dijelio povjerljive informacije EU sa Rusijom, dok izvještaji i reakcije iz Evrope podižu političke tenzije pred izbore.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto odbacio je danas optužbe da je godinama dijelio povjerljive informacije EU sa Rusijom, nazvavši izvještaje "lažnim" i "obmanjujućim".

"Kao i uvijek, lažne vijesti", napisao je Sijarto na društvenoj mreži X. "Lažete kako biste podržali stranku Tisa da u Mađarskoj formira marionetsku vladu za rat protiv Ukrajine", dodao je, aludirajući na glavnu opozicionu stranku pred parlamentarne izbore 12. aprila.

Sijarto je rekao da su optužbe deo "ukrajinske propagande" usmjerene na podršku opoziciji i uticaj na izborni rezultat. Članak u listu The Washington Post, koji su prenijeli brojni evropski mediji, navodi da je Sijarto redovno obavještavao ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova o zatvorenim raspravama tokom sastanaka Savjeta EU.

Prema izvještaju, Sijarto je kontaktirao svog ruskog kolegu tokom pauza na samitima kako bi prenio detalje i predložio moguće akcije. Neimenovani evropski bezbjednosni zvaničnik izjavio je da je "svaki sastanak EU godinama praktično imao Moskvu za stolom", što je izazvalo zabrinutost zbog mogućih kršenja povjerenja unutar bloka.

Fake news as always. You are telling lies in order to support Tisza Party to have a pro-war puppet government in Hungary. You will not have it!https://t.co/pNb1dLUSmM — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto)March 22, 2026

Tusk: Već dugo imamo sumnje u to

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da ga optužbe ne iznenađuju. "Već dugo imamo sumnje u to", rekao je i dodao: "Zbog toga govorim samo kada je apsolutno neophodno i kažem samo ono što je potrebno."

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski sugerisao je da bi optužbe mogle objasniti dugogodišnje zabrinutosti zbog curenja informacija unutar institucija EU.

Kontroverza se prelila i u domaću političku arenu Mađarske. Na društvenoj mreži Facebook, lider opozicije Peter Mađar nazvao je navodno dijeljenje povjerljivih informacija "čistom izdajom", optuživši Sijarta da je izdao i Mađarsku i Evropu.

Evropska unija je takođe zatražila od Mađarske pojašnjenja u vezi sa optužbama, upozorivši da je povjerenje među državama članicama ključno za pravilno funkcionisanje bloka. Portparolka Evropske komisije Anita Hiper ocijenila je optužbe "izuzetno zabrinjavajućim".

Izvještaj je takođe tvrdio da je ruska spoljna obavještajna služba (SVR) predložila pokušaj lažnog atentata na mađarskog premijera Viktora Orbana kako bi mu povećala šanse na izborima sledećeg mjeseca, pozivajući se na interni obavještajni dokument koji je pregledala evropska služba.

Mađarska će održati parlamentarne izbore 12. aprila, a ankete javnog mnjenja ukazuju na prednost opozicionog kandidata Mađara u odnosu na dugo vladajuću Orbanovu stranku Fides.