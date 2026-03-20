Nakon dramatičnog skoka cijena nafte Brent, koja je juče dostigla 118,76 dolara, danas bilježimo blagu korekciju na tržištu.

Izvor: Profimedia

Globalno tržište energenata pretrpjelo je ozbiljne potrese u poslednja 24 sata. Nakon jučerašnjeg dramatičnog skoka izazvanog napadima na energetska postrojenja na Bliskom istoku, danas dolazi do blage korekcije cijena, ali neizvijesnost i dalje dominira berzama.

Podsjetimo, cijena nafte Brent juče je doživjela jedan od najdrastičnijih porasta u kratkom vremenskom intervalu. Trgovanje je rano ujutru počelo sa 112 dolara po barelu, da bi do 10:30 časova cijena uzletjela za više od 10 odsto, dostižući nivo od 118,76 dolara. Ovaj skok bio je direktna posledica straha od prekida snabdijevanja nakon vojnih akcija Irana širom regiona.

Današnja situacija na tržištu

Danas su se strasti donekle smirile, a cijena fjučersa nafte Brent pala je za oko 1,6 odsto i trenutno iznosi 106,90 dolara po barelu. Iako je ovo niža vrijednost u odnosu na jučerašnji vrhunac, tržište je i dalje klimavo.

Blago pojeftinjenje pripisuje se najavama vodećih evropskih zemalja i Japana da će se pridružiti naporima za obezbjeđivanje sigurnog prolaza brodovima kroz Ormuski moreuz, kao i potezima Sjedinjenih Američkih Država usmjerenim na povećanje ponude nafte na tržištu.

Šta kažu investitori?

Uprkos trenutnom padu cijena, investitori ostaju na oprezu. Centralni bankari upozoravaju da bi sukob na Bliskom istoku mogao ponovo da podstakne globalnu inflaciju, što je već uticalo na prinose obveznica i vrijednost dolara. Dok se čeka dalji razvoj situacije u Ormuskom moreuzu, povjerenje na tržištu ostaje krhko, a svaka nova vijest sa terena može ponovo da gurne cijene ka jučerašnjim rekordima.

(Telegraf/MONDO)