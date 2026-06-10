Iranski dron "Šahed" oborio američki helikopter "Apač".

Izvor: Abdel Majid BZIOUAT / AFP / Profimedia

Iran je u ponedeljak 8. juna oborio američki helikopter "Apač", a dvojica visokih američkih zvaničnika su potvrdila da je iranski dron "Šahed" oborio američki helikopter, piše "CNN". Moćni američki helikopter je oboren iznad Ormuskog moreuza, a američki predsjednik Donald Tramp je saopštio da su oba pilota iz helikoptera preživjela i da su u dobrom stanju.

Tramp je najavio i surovu osvetu za obaranje helikoptera. Sa druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je zaprijetio svim stranim silama da napuste oblast Ormuskog moreuza kako ih ne zadesila slična sudbina.

⚡️An Iranian Shahed drone brought down the U.S. Apache helicopter.



Source: CNNhttps://t.co/uK1rFZwHdhpic.twitter.com/QmT9N5fZu9 — The Global Monitor (@theglobal4u)June 9, 2026

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren, a 7. juna je Iran napao Izrael koji je presreo i oborio sve iranske rakete.