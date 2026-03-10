Tramp očekuje da se rat na Bliskom istoku završi do kraja ove nedelje.

Izvor: YouTube/ET Now

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se javnosti o ratu na Bliskom istoku. Na pitanje novinara do kada bi mogao da traje rat na Bliskom istoku, Tramp je izjavio da misli da bi moglo sve da se završi ove nedelje, prenosi "Skaj Njuz".

"Mislim da će se završiti rat ove nedelje. Sve što je Iran imao je nestalo, uključujući njihovo vođstvo.

Zapravo, dva nivoa njihovih rukovodioca su uništena. Sve im je nestalo", započeo je Tramp.

Potom je komentarisao novog vjerskog lidera Irana Modžtabu Hamneija. Kaže da je razočaran odabirom.

"Razočaran sam jer mislim da će to dovesti do istih problema zemlju. Pričalo se o sinu Šaha (proteranog princa Reze Pahlavija), ima tu i drugih imena.

Ali on tamo nije bio godinama. Mi imamo dobru formulu koja dosad dobro funkcioniše, mislim da će se tako i nastaviti", dodao je Tramp.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.