Predsjednik SAD Donald Tramp postavio je ultimatum Kongresu – bez usvajanja zakona "SAVE America Act" nema potpisivanja drugih zakonskih predloga.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je da neće potpisati nijedan drugi zakon dok Kongres ne usvoji zakon o biračima pod nazivom „SAVE America Act“, koji je već izazvao oštre političke podjele u Vašingtonu.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Tramp je poručio da postavlja jasan uslov za usvajanje tog zakona, koji je u februaru prošao Predstavnički dom pod kontrolom republikanaca, ali ga čeka teška procedura u Senatu.

„Ja, kao predsjednik, neću potpisivati druge zakone dok se ovaj ne usvoji“, naveo je Tramp, koji je poruku objavio tokom boravka u svom golf klubu Doral na Floridi.

Prema američkom zakonodavnom procesu, ukoliko predsjednik ne reaguje na usvojeni zakon deset dana dok Kongres zasijeda, taj zakon automatski stupa na snagu i bez njegovog potpisa.

Predloženi zakon „SAVE America Act“ zahtijevao bi dokaz o državljanstvu prilikom registracije za glasanje na novembarskim kongresnim izborima, a predviđa i kazne za izborne zvaničnike koji registruju birače bez potrebne dokumentacije.

Demokratski lideri tvrde da je riječ o pokušaju suzbijanja glasanja i slabljenja njihovih izbornih šansi, posebno u trenutku kada pojedini nezavisni analitičari procjenjuju da bi ta stranka mogla preuzeti kontrolu nad Predstavničkim domom.

Republikance su dodatno uzdrmale nedavne pobjede demokrata na vanrednim izborima, pa bi posljednje dvije godine Trampovog mandata mogle postati politički komplikovanije ukoliko demokrate osvoje većinu u Predstavničkom domu.