Tramp ide u Kinu kod Si Đinpinga nakon razgovora o ratu u Ukrajini, Tajvanu, carinskim mjerama, situaciji u Iranu...

Izvor: Profimedia/Mandel NGAN / AFP

Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je telefonom sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đingpingom o brojnim temama - carinskim mjerama, ratu u Ukrajini, odnosima Kine i Tajvana... Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži "Truth social" najavio da će u aprilu ići u Kinu na uživo sastanak sa Si Đinpingom.

"Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsjednikom Kine, Si Đinpingom. Bio je to dugačak i opširan razgovor u kom smo razgovarali o mnogim temama - carinske mjere, vojska i moje aprilsko putovanje u Kinu kom se mnogo radujem.

Takođe, razgovarali smo o Tajvanu, ratu Rusije i Ukrajine, aktuelnoj situaciji u Iranu, kupovini gasa i nafte Kine od Amerike i kupovini poljoprivrednih proizvoda. Obavezali su se na 25 tona za narednu sezonu.

Cio razgovor je bio veoma pozitivan. Odnosi sa Kinom i predsjednikom Sijem su ekstremno dobri, obojica smo svjesni da to mora da se nastavi. Vjerujem da ćemo ostvariti mnogo pozitivnih rezultata u naredne tri godine mog predsjedničkog mandata sa narodom Kine i predsjednikom Kine", naveo je Tramp.

Da podsjetimo, Sjedinjene Države i Kina vode ozbiljan ekonomski rat putem carinskih mjera. U međuvremenu su se odnosi blago promijenili i moglo bi da dođe do značajnog poboljšanja odnosa i saradnje dveju zemalja koje imaju hladne odnose od povratka Trampa na vlast u Bijelu kuću.