Izvor: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Profimedia

Kineski lider Si Đinping i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su putem video poziva u srijedu, javili su kineski državni mediji. Nisu objavljeni detalji o sadržaju njihovog razgovora.

Onlajn sastanak održan je usred niza sastanaka između Sija i zapadnih lidera koji žele da ojačaju veze sa Kinom uprkos neslaganjima oko ruskog rata u Ukrajini.

Britanski i kanadski premijeri posjetili su Peking prošlog mjeseca, a očekuje se da će njemački kancelar stići kasnije ovog mjeseca.

Razgovor sa Putinom je možda djelimično bio pokušaj da se Moskva uvjeri da se stav Kine o ratu nije promijenio.

Evropski lideri godinama pozivaju Peking da prekine podršku Rusiji. Kina nastavlja da trguje sa Rusijom, što joj pruža izvjesno olakšanje od zapadnih ekonomskih sankcija.

Sekretar Saveta bezbjednosti Rusije, Sergej Šojgu, otputovao je prošlog vikenda u Peking, gdje se sastao sa visokim kineskim zvaničnikom za spoljnu politiku, Vang Jijem. Prema državnim medijima, dvojica zvaničnika su se složila da njihove zemlje treba da održavaju bliske odnose u turbulentnom svetu.