Putin je naglasio da protivnici Rusije čine sve što mogu da izazovu provokacije i "sruše sve što je do sada, kako on kaže, pažljivo izgrađeno u pregovorima"

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na sastanku kolegijuma Federalne bezbjednosne službe (FSB) iznio tvrdnje o tome da neprijatelji Rusije planiraju sabotažu i terorističke napade na ključnu energetsku infrastrukturu zemlje, uključujući gasovode "Turski tok" i "Plavi tok", koji se protežu pod Crnim morem i snabdijevaju gasom južne regione Evrope i Tursku.

Prema njegovim riječima, ti planovi sabotaže imaju za cilj da potkopaju postojeće mirovne dogovore i onemoguće bilo kakav napredak u pregovorima o završetku rata u Ukrajini. Putin je naglasio da protivnici Rusije "čine sve što mogu" da izazovu provokacije i "sruše sve što je do sada, kako on kaže, pažljivo izgrađeno na pregovaračkom tragu".

"Ne zna se šta još treba da se dogodi da bi se ovaj globalni proces, uključujući postupke usaglašavanja sporazuma, potpuno uništio — ali jasno je da se rade prljavi poslovi da se izvrše provokacije i slome sve dosegnute tačke dogovora,“ rekao je Putin na sjednici FSB.

Putin je posebno istakao teroristički napad na Savjolovsku železničku stanicu u Moskvi, koji je nazvao dijelom šire kampanje destabilizacije.

"Radimo na neutralisanju prijetnji"

Pored toga, ruski predsjednik podvlači da su obavještajne službe već otkrile planove za napad na energetsku infrastrukturu — uključujući upravo gasovode 'Turski tok' i 'Plavi tok' - kao dio pokušaja da se dodatno rasprši situacija oko Ukrajine i obesmisle pokušaji da se ostvari stabilniji bezbjednosni aranžman u regionu.

Putin je upozorio da bi takve diverzije imale katastrofalne posledice ne samo za Rusiju, već i za snabdijevanje gasom u Evropi, na šta bi Moskva morače odgovoriti mjerama bezbjednosti i "neutralisanjem prijetnji".