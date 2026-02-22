U ruskom napadu dronom na Ukrajinu poginula su četiri civila, uključujući dva brata. Oštećen je i pogon kompanije Mondelez International.

U ruskom napadu dronom na severoistoku Ukrajine, u Sumskoj oblasti, poginula su dva brata i jedan bračni par, dok je u odvojenom raketnom napadu oštećen proizvodni pogon američke multinacionalne kompanije Mondelez International, saopštile su vlasti 21. februara.

Četiri osobe stradale su u mjestu Znob-Novhorodske, koje se nalazi na manje od četiri kilometra od granice Ukrajine sa Rusijom.

Guverner Sumske oblasti, Oleh Hrihorov, izjavio je da su dva brata najprije povređena eksplozivnom napravom koju je ispustio dron i potom su krenuli da ih voze u bolnicu.

"Na putu ka bolnici, Rusi su namjerno napali vozilo hitne pomoći jurišnim dronom", naveo je on.

U drugom ruskom napadu ubijena su dva brata. Jedan od njih imao je 17 godina. U ruskim napadima poginuo je i jedan bračni par, čime je broj žrtava u Sumskoj oblasti porastao na četiri, dodao je Hrihorov.

A Russian drone killed four civilians in the Sumy region by attacking an ambulance vehicle • ANTIKOR ...https://t.co/qEEl4rwjS7 — sergej duna (@sergejduna)February 22, 2026

Raketni napad na pogon kompanije Mondelez u Trostjancu

U međuvremenu, u ruskom raketnom napadu pogođen je proizvodni pogon kompanije Mondelez International u gradu Trostjanec. Ministar spoljnih poslova Ukrajine, Andrij Sibiha, naveo je da fabrika nije vojni cilj.

"Ovo nije vojni objekat, već fabrika koja posluje još od devedesetih godina, proizvodi globalno poznate brendove, zapošljava Ukrajince i doprinosi našoj i američkoj ekonomiji", poručio je on u objavi na društvenoj mreži "Iks".

Trostjanec se nalazi oko 30 kilometara od ruske granice. Grad su ruske snage okupirale u prvim danima rata, a ukrajinske snage su povratile kontrolu nad njim u martu 2022. godine.

Dear president Trump,

Putin is shitting on you and your mineral deal.

Tonight, a Russian missile struck a production facility of the American company Mondelēz International in Trostianets, Sumy oblast.

Mondelēz is knows for making Oreo, Milka and M Toblerone.

Had to be destroyedpic.twitter.com/5TvPfcCLuq — Olga Klymenko (@OlgaK2013)February 22, 2026

Poruke Moskvi i Vašingtonu

"Kada ruske rakete pogađaju ovakve objekte, one ne gađaju samo Ukrajinu. One gađaju američke poslovne interese u Evropi. Moskva ne može da govori o ekonomskom dijalogu sa SAD dok napada proizvodne kapacitete u američkom vlasništvu", rekao je Sibiha.

U trenutku kada Vašington nastavlja napore da posreduje u postizanju mirovnog sporazuma, SAD i Rusija saglasile su se da formiraju ekonomsku radnu grupu, pored političkih i vojnih pregovora, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrovu intervjuu za Al Arabiju 18. februara.

Kompanija Mondelez poznata je po brendovima kao što su Oreo, Milka i Toblerone. Uprkos pozivima da to učini, kompanija nije napustila rusko tržište.

Rusija redovno napada ukrajinsku civilnu infrastrukturu, uključujući stambene objekte i energetsku mrežu, dok rat i dalje traje.

