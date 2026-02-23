Pregovori o Ukrajini mogli bi biti nastavljeni u Ženevi, izjavio je izvor za TASS. Rusija, SAD i Ukrajina traže rešenje.

Pregovori o Ukrajini bi mogli da budu nastavljeni u Ženevi, u četvrtak, 26. februara, izjavio je danas neimenovani izvor za rusku agenciju TASS. Ipak, još uvijek nema potvrda sa ukrajinske ili američke strane o nastavku pregovora.

Pregovori između Rusije, SAD i Ukrajine održani su u Ženevi od 17. do 18. februara, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Prvi dan pregovora trajao je oko šest sati, dok je drugi dan trajao oko dva sata.

Šef ruske delegacije, Vladimir Medinski, opisao je razgovore kao teške, ali konstruktivne.

Prema njegovim riječima, uskoro će biti održan novi sastanak u vezi sa ukrajinskim pitanjem.

Prvi krug trostranih konsultacija o bezbednosti između Rusije, Ukrajine i SAD održan je od 23. do 24. januara u Abu Dabiju, dok je drugi krug konsultacija održan, takođe, u tom gradu od 4. do 5. februara.