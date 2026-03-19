Liveprul pobjedom nad Galatasarajem obezbijedio četvrtfinale, Bajern i Atletiko rutinski među top osam timova.

Fudbaleri Bajerna i Atletiko Madrida bez većih problema sačuvali prednost iz prvog meča i samo potvrdili plasman u četvrtfinale, a najteži posao je imao Liverpul. Engleski tim morao je da napravi preokret pred svojim navijačima jer je u Turskoj izgubio od Galatasaraja (1:0) prošle nedelje. I ne samo da im je uspjelo...

Liveprul je pregazio Galatasaraj, postigao četiri gola, dva su mu poništena, a Mohamed Salah nije iskoristio penal, na kraju - 4:0. Mogao je lako engleski tim da broji do sedam ili osam golova, iako su mu samo dva bila dovoljna za prolaz među osam najboljih timova u Ligi šampiona ove sezone.

Isti zadatak obavili su Bajern koji je opet pobijedio Atalantu (4:1) i Atletiko Madrid koji je poražen od Totenhema (3:2) u Londonu.

Kakav fudbal na Nou Kampu! Barselona je pobedila 7:2 protiv Njukasla, a u ukupnom dvomeču 8:3.

Na poluvremenu je bilo uzbudljivih 3:2 za domaćina, golom Lamina Jamala iz penala u posljednjim trenucima pred pauzu, a onda je tim Hansija Flika izletio iz svlačionice i napunio mrežu gostiju do kraja za samo sat vremena! Do pauze su strelci bili Rafinja u 6. i Mark Bernal u 18 minutu, a na startu nastavka Njukasl su razbili Fermin Lopez i dvostruki strelac Robert Levandoski. Pisalo je "6:2" na semaforu, a za Njukasl je noć postajala sve duža i sve bolnije. Nije prošlo mnogo, a Rafinja je i u 73. minutu pogodio za ponižavajućih 7:2, kaznivši skandaloznu grešku defanzivaca Njukasla koji su mu poklonili zicer pogrešnim poprečnim dodavanjem.

Parovi četvrtfinala:

Pari Sen Žermen - Liverpul

Real Madrid - Bajern Minhen

Barselona - Atletiko Madrid

Sporting - Arsenal