Tokom sukoba između meksičke vojske i pripadnika narko-kartela "Halisko" poginulo je ukupno 55 ljudi. Situacija u zemlji je izmakla kontroli.

Izvor: Kurir/ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Ministar bezbednosti Meksika Omar Garsija Arfuš je izjavio da je 25 pripadnika Nacionalne garde poginulo u saveznoj državi Halisko u šest osvetničkih napada mafijaša pošto je vojska u nedelju ubila šefa narko-kartela Halisko nove generacije (CJNG) Nemesija Rubena Oseguera Servantesa - "El Menča".

U akciji protiv "El Menče" je poginulo 30 pripadnika narko-kartela, kao i jedan zatvorski čuvar, jedan agent tužioca i jedna žena, izjavio je Garsija Arfuš.

U nekoliko djelova Meksika danas su zatvorene škole, a vlasti su upozorile građane da ne izlaze na ulice zbog velikog porasta nasilja pošto je meksička vojska juče ubila vođu jednog od najvećih kartela.

Nemesio Ruben Oseguera Servantes - "El Menčo" bio je šef kartela "Halisko nova generacija" (CJNG) koji švercuje fentanil, metamfetamin i kokain iz Meksika u SAD, piše Kurir.

Ranije je bilo saopšteno da su tokom operacije protiv njega - pokušaja hapšenja, vojnici bili pod vatrom i ubili četiri osobe, a ranili tri koje su kasnije umrle.

El Menčo je ubijen u oružanom obračunu s vojskom koja je pokušala da ga privede, na šta je njegov kartel odgovorio blokadom puteva i paljenjem automobila širom Meksika.

Predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum je pozvala građane da ostanu mirni i saopštila da su vlasti uklonile većinu od ukupno 250 blokada puteva koje je postavio kartel "Halisko".

Vašington je saopštio da su SAD dostavile Meksiku obavještajne podatke koji su pomogli u operaciji protiv El Menča. Meksiko se nada da će smrt jednog najvećih svjetskih trgovaca fentanilom ublažiti pritisak SAD da učini više u borbi protiv kartela.

Gvadalahara, glavni grad države Halisko i drugi po veličini grad u Meksiku, bio je skoro potpuno zatvoren u nedelju jer su uplašeni stanovnici ostali kod kuće. Međunarodni aerodrom u tom gradu radi sa smanjenim brojem osoblja zbog nasilja, prenosi Kurir.

Vlasti u Halisku, Mičoakanu i Gvanahuatu su ranije izvijestile da je u nedelju poginulo najmanje 14 ljudi, uključujući sedam pripadnika Nacionalne garde.

Dejvid Mora, meksički analitičar za Međunarodnu kriznu grupu, rekao je da su ubistvo trgovca drogom i izliv osvetničkog nasilja bandi prekretnica u nastojanju predsjednice Šejnbaum da se obračuna s narko-kartelima i ublaži pritisak SAD.

Američki predsjednik Donald Tramp zahtijevao je od Meksika da učini više u borbi protiv šverca često smrtonosne droge fentanil, prijeteći da će uvesti dodatne carine ili preduzeti jednostrane vojne akcije ako Meksiko ne pokaže rezultate.

Ambasador SAD Ron Džonson je u saopštenju u nedelju potvrdio uspijeh meksičkih oružanih snaga i dodao da je "pod vođstvom predsjednika Trampa i predsjednice Šejnbaum bilateralna saradnja dostigla neviđene nivoe".

Ali moguće je i veće nasilje jer rivalske kriminalne grupe koriste udarac nanet CJNG-u, rekao je Mora.

- Ovo bi mogao da bude trenutak kada te druge grupe vide da je kartel oslabljen i žele da iskoriste priliku da prošire kontrolu i nadvladaju kartel Halisko - rekao je on.

- Otkako je predsjednica Šejnbaum na vlasti, vojska se mnogo više bori protiv kriminalnih grupa - rekao je Mora i ocijenio da je to "signal SAD da, ako nastavimo da sarađujemo i dijelimo obavještajne podatke, a Meksiko to može, ne trebaju nam američke trupe na meksičkom tlu".

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit je objavila da je "El Menčo" bio "glavna meta meksičke i vlade Sjedinjenih Država kao jedan od glavnih trgovaca fentanilom" i pohvalila meksičku vojsku koja ga je ubila.

Američki Stejt department je svojevremno ponudio nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja "El Menča".

Kartel "Halisko nove generacije" jedna je od najmoćnijih i najbrže rastućih kriminalnih organizacija u Meksiku i deluje od 2009. godine, a u februaru 2025. godine, Trampova administracija ga je stavila na spisak stranih terorističkih organizacija.

Kartel "Halisko" je i jedan od najagresivnijih kartela u napadima na vojsku - uključujući i na helikoptere - i pionir je u lansiranju eksploziva iz dronova i postavljanju mina.

Godine 2020, izvršili su spektakularan pokušaj atentata granatama i pešadijskim naoružanjem u srcu Meksiko Sitija na tadašnjeg šefa policijskih snaga, sada federalnog ministra bezbjednosti Omara Garsiju Arfuša.