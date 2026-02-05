Poginule dvije osobe u padu policijskog helikoptera u Arizoni.
Poginule su dvije osobe u padu helikoptera u Arizoni u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Njuzvik". Helikopter je bio poslat kao pomoć pripadnicima policije u slučaju pucnjave i potjere.
Stradali su pilot i bolničar koji su bili u letjelici. Policija je jurila osumnjičenog koji je povrijeđen i drugih povrijeđenih nema.
