Poginule dvije osobe u padu policijskog helikoptera u Arizoni.

Izvor: Kyle Mazza / Zuma Press / Profimedia

Poginule su dvije osobe u padu helikoptera u Arizoni u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Njuzvik". Helikopter je bio poslat kao pomoć pripadnicima policije u slučaju pucnjave i potjere.

Stradali su pilot i bolničar koji su bili u letjelici. Policija je jurila osumnjičenog koji je povrijeđen i drugih povrijeđenih nema.