Iran je otvoren za razgovore o nuklearnom sporazumu sa SAD-om, ali traži ukidanje sankcija. Zamjenik ministra spoljnih poslova, Ravanči, naglašava potrebu za kompromisom.

Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Iran je spreman da razgovara o kompromisima kako bi postigao nuklearni sporazum sa SAD-om, ako su Amerikanci spremni da razgovaraju o ukidanju sankcija“, rekao je za BBC u Teheranu zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova, Madžid Taht Ravanči.

Naime, američki zvaničnici su više puta naglasili da Iran, a ne SAD, koči napredak u ovom dugotrajnom pregovaračkom procesu. U subotu je američki državni sekretar, Marko Rubio, izjavio da predsjednik Donald Tramp preferira sporazum s Iranom, ali da ga je „veoma teško postići“.

Međutim, Ravanči je rekao da je lopta "na američkom terenu i da treba da dokažu da žele da postignu dogovor". Dodao je da će "ako su iskreni, biti na putu ka sporazumu".

Tramp je zaprijetio napadima na Iran ukoliko se ne postigne dogovor o ograničavanju njegovog nuklearnog programa. U međuvremenu, SAD pojačavaju svoje vojno prisustvo u regionu.

Ravanči je potvrdio da će se druga runda razgovora održati u Ženevi u utorak, naglasivši da sve ide "manje-više u pozitivnom smjeru", ali da je prerano za konačnu procjenu.

Zamjenik ministra podsetio je na ponudu Teherana da razredi svoj 60 odsto obogaćeni uranijum kao dokaz spremnosti na kompromis.

"Spremni smo da razgovaramo o ovom i drugim pitanjima vezanim za naš program ako su oni spremni da razgovaraju o sankcijama“, rekao je Taht Ravanči za BBC.

Nije želio da potvrdi da li to podrazumijeva ukidanje svih ili samo pojedinih sankcija. Na pitanje da li bi Iran pristao da iz zemlje izveze svoje zalihe od više od 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma, kao što je to učinio u nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, Ravanči je rekao da je "prerano reći šta će se dogoditi tokom pregovora".

Takođe je izjavio da "pitanje nultog obogaćivanja više nije problem i da, što se tiče Irana, to više nije na dnevnom redu". To je u suprotnosti s komentarima koje je Tramp dao novinarima u petak, kada je rekao da "ne žele nikakvo obogaćivanje". Ponovio je odbijanje Teherana da razgovara o svom programu balističkih raketa sa američkim pregovaračima, što je bio ključni zahtjev Izraela, zemlje koja je meta tih raketa. Njihovo uključivanje u bilo kakav sporazum, zajedno s iranskom podrškom naoružanim grupama širom regiona, takođe su naglašavali američki zvaničnici, uključujući Rubija.

"Kada su nas napali Izraelci i Amerikanci, naše rakete su nam pritekle u pomoć, pa kako možemo da prihvatimo da se lišimo svojih odbrambenih sposobnosti", naglasio je Ravanči.

Visoki diplomata, koji igra ključnu ulogu u aktuelnim razgovorima, kao što je to činio i u pregovorima prije više od deset godina, izrazio je zabrinutost zbog kontradiktornih poruka američkog predsjednika.

Taht Ravanči je takođe doveo u pitanje gomilanje američkih snaga u regionu, upozoravajući da bi još jedan rat bio "traumatičan, loš za sve… svi će patiti, posebno oni koji su započeli ovu agresiju".

Dodao je: "Ako budemo smatrali da je ovo egzistencijalna prijetnja, odgovorićemo u skladu s tim."

Na pitanje da li bi Iran američku kampanju smatrao borbom za opstanak, odgovorio je: "Nije mudro ni razmišljati o tako opasnom scenariju, jer bi cio region zapao u haos."

Mnogi posmatrači i dalje su skeptični da je novi sporazum na dohvat ruke, ali Taht Ravanči je rekao da će Iran u narednu rundu u Ženevi ući s nadom da bi dogovor mogao biti postignut, dodajući: "Daćemo sve od sebe, ali i druga strana mora da dokaže da je iskrena."

(Jutarnji list/MONDO)