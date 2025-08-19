Američkog turistu napala je ajkula tokom ronjenja na Bahamima, dok je dječaku otkinula dio noge.
Američkog turistu (63) napala je ajkula dok je ronio na Bahamima, piše britanski "San". On je potom helikopterom prebačen u bolnicu nakon što je zadobio teške tjelesne povrede.
Incident se dogodio u nedelju 17. avgusta oko 13 časova na Bahamima. Muškarca je ajkula napala blizu Big Gren Keja.
Turista je prvo helikopterom prebačen u lokalnu kliniku gdje mu je pružena medicinska pomoć. Potom je helikopterom transportovan u Sjedinjene Američke Države na dalje liječenje.
"Policija na ostrvu Abako reagovala je na napad ajkule koji se dogodio nešto posle 13 časova u nedelju, 17. avgusta 2025. godine, u blizini Big Gren Keja. Prema prvim izvještajima, 63-godišnji državljanin SAD je podvodno pecao kada ga je napala ajkula, nanoseći mu teške povrede. Najprije je prebačen u lokalnu kliniku radi medicinske pomoći, a zatim vazdušnim putem transportovan u Sjedinjene Države na dodatno liječenje", saopštila je lokalna policija.
Na drugom mjestu u Bahamima dogodio se još strašniji slučaj. Ajkula duga četiri metara je otkinula dio noge dječaku od sedam godina.
Strašan incident dogodio se u zalivu Taiohae, na ostrvu Nuku Hiva. Dječaku je otkinut list noge.