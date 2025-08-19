Američkog turistu napala je ajkula tokom ronjenja na Bahamima, dok je dječaku otkinula dio noge.

Izvor: YouTube/Printscreen/DeFilmBlog

Američkog turistu (63) napala je ajkula dok je ronio na Bahamima, piše britanski "San". On je potom helikopterom prebačen u bolnicu nakon što je zadobio teške tjelesne povrede.

Incident se dogodio u nedelju 17. avgusta oko 13 časova na Bahamima. Muškarca je ajkula napala blizu Big Gren Keja.

Turista je prvo helikopterom prebačen u lokalnu kliniku gdje mu je pružena medicinska pomoć. Potom je helikopterom transportovan u Sjedinjene Američke Države na dalje liječenje.

"Policija na ostrvu Abako reagovala je na napad ajkule koji se dogodio nešto posle 13 časova u nedelju, 17. avgusta 2025. godine, u blizini Big Gren Keja. Prema prvim izvještajima, 63-godišnji državljanin SAD je podvodno pecao kada ga je napala ajkula, nanoseći mu teške povrede. Najprije je prebačen u lokalnu kliniku radi medicinske pomoći, a zatim vazdušnim putem transportovan u Sjedinjene Države na dodatno liječenje", saopštila je lokalna policija.

Na drugom mjestu u Bahamima dogodio se još strašniji slučaj. Ajkula duga četiri metara je otkinula dio noge dječaku od sedam godina.

Strašan incident dogodio se u zalivu Taiohae, na ostrvu Nuku Hiva. Dječaku je otkinut list noge.