Rano jutros, oko tri sata poslije ponoći, u Rožajama je bačena eksplozivna naprava na put ispred porodične kuće I.M. Osim oštećenja na kući, srećom, nije bilo povrijeđenih.

Portalu RTCG iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Rožajama rečeno je da je izvršen uviđaj, a vještaci su izuzeli sve tragove.

“Uviđaj je obavljen u prisustvu vještaka za eksplozive iz Podgorice. Najvjerovatnije se radi o dvije ručne bombe. Na kući ima oštećenja od gelera i detonacije. Svi tragovi će ići na vještačenje u forenzički centar”, kazali su iz ODT Rožaje.

Dodali su da su preduzeli sve što je bilo neophodno u cilju rasvjetljavanja okolnosti pod kojima se eksplozija dogodila i otkrivanja počinilaca.