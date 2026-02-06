Donald Tramp izazvao je oštre osude javnosti nakon što je na svojoj platformi podijelio video generisan vještačkom inteligencijom u kojem su bivši predsjednik SAD Barak Obama i bivša prva dama Mišel Obama prikazani kao majmuni.

Izvor: Profimedia/ALEX WONG / Getty images/X/@RpsAgainstTrump/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp na svojoj platformi Truth Social objavio je video u kojem su Barak i Mišel Obama, bivši predsjednik i prva dama SAD-a, prikazani kao majmuni. Snimak, koji je podijelio kasno sinoć, usmjeren je na njegove optužbe o prevari tokom izbora 2020. godine, prenio je Dejli mejl.

Video generisan pomoću vještačke inteligencije prikazuje lica bivšeg predsjednika i bivše prve dame montirana na tijela majmuna, uz pjesmu „The Lion Sleeps Tonight“ grupe „The Tokens“.

Snimak potiče sa naloga na mreži Iks koji podržava Trampa, ali ga je predsjednik ponovo objavio na svojoj platformi Truth Social. Trampov najnoviji napad na porodicu Obama izazvao je široku osudu širom političkog spektra.

„Odvratno ponašanje predsjednika“, napisala je kancelarija guvernera Kalifornije Gevina Njusoma na mreži Iks. „Svaki republikanac mora ovo da osudi. Odmah.“

Nije jasno da li je Tramp bio svjestan prikaza Obaminih u videu. Ubrzo potom, objavio je video koji prikazuje istoriju crnog konzervativnog pokreta unutar Republikanske stranke.

For everyone that is saying that Donald Trump didn’t post this pic of Barack and Michelle Obama as monkeys : YES HE DID ! Here is a screenrecording of last part of it ! All the Republicans/Conservatives need to denounce it , but we know they won’t ‍♀️ .https://t.co/92zzIzQhl5pic.twitter.com/mvMBGCN1w2 — ✨MAMI ‍♀️ (@Moms_know_)February 6, 2026

Poslije žestokih kritika iz Bijele kuće reagovali su i potvrđeno je da je video-snimak uklonjen. Bijela kuća je ranije danas stala u odbranu Trampovog napada na porodicu Obama.

„Ovo je internet mim-video koji prikazuje predsjednika Trampa kao kralja džungle, a demokrate kao likove iz Kralja lavova. Molimo vas da prestanete sa lažnim zgražavanjem i da danas izvještavate o nečemu što je zaista važno američkoj javnosti“, rekla je portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit.

Trampov dugogodišnji sukob sa Obamom traje decenijama, počevši od trenutka kada je promovisao tvrdnje da je 44. predsjednik rođen van Sjedinjenih Američkih Država.

Republikanci protiv Trampa na mreži Iks osudili su najnoviju uvredu predsjednika, optužujući ga da promoviše rasističku ikonografiju.

„Tramp je upravo objavio video na Truth Socialu koji uključuje rasističku sliku Baraka i Mišel Obame kao majmuna. Nema dna“, napisao je nalog Republicans Against Trump na mreži Iks.

Od početka svog drugog mandata, Tramp je intenzivirao napade na Obamu na društvenim mrežama, optužujući bivšeg predsjednika za „izdaju“.

Predsjednik je tvrdio da je Obama izdao SAD špijunirajući njegovu predsjedničku kampanju zbog optužbi za rusko miješanje u izbore 2016. godine.

Tramp je objavio mimove generisane vještačkom inteligencijom na Truth Socialu koji prikazuju Obamino hapšenje i zatvaranje.

„Ovo je otvoreni rasizam. Tačka. Nema ‘pogrešnog tumačenja’ niti izgovora. Ovo je ko je on, ko je oduvijek bio i zašto nikada više ne bi trebalo da bude ni blizu vlasti“, rekao je demokratski politički strateg Adam Parkhomenko.

Trampov video o Obami lajkovan je više od 2.500 puta i ponovo objavljen više od 1.100 puta na Truth Socialu.