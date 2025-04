Galina je odlučila da progovori skoro 15 godina nakon što joj je, kako tvrdi, njen otac, psihijatar, ispričao jezivu priču.

Izvor: Facebook/Galina Trefil

"Zovem se Galina... Ja sam ćerka serijskog ubice", tako je glasila prva šokantna objava koja se pojavila 13. marta na Fejsbuk stranici Marije "Galine" Trefil i brzo je postala viralna. Galina je odlučila da progovori skoro 15 godina nakon što joj je, kako tvrdi, njen otac, psihijatar, ispričao jezivu priču zbog koje je posumnjala da je on ubica.

Rekla je da se 2011. godine oporavljala od traumatičnog porođaja svog prvog sina zbog greške u primjeni ljekova, kada joj je otac rekao da je mogla umrijeti, baš kao i njegov pacijent kojem je, kako je sam priznao, 1960-ih godina namjerno dao smrtonosnu dozu.

"Mislio je da je to veoma smiješno. Govorio je kako je, nakon što je predozirao tu osobu, čije ime nije ni znao, sišao u kantinu na ručak, potpuno svjestan da će, kada se vrati gore, pacijent biti mrtav. I bio je. U tom trenutku sam znala da to nije bilo prvi put. Jednostavno sam znala da nije. Odjednom je sve imalo smisla", rekla je Galina (43) za Dejli mejl u ekskluzivnom intervjuu.

Njene optužbe proširile su se internetom nevjerovatnom brzinom, što je navelo policiju da javno izjavi da njihova istraga nije pronašla dokaze protiv njenog oca. Dr Jon Trefil je negirao da je ubica i rekao da je spreman da sarađuje sa istražiteljima kako bi skinuo ljagu sa svog imena. Ali porodična priča se pretvorila u bizarnu misteriju koja je zaintrigirala "detektive". Galina je rekla da je prije nekoliko godina "smislila plan da ga razotkrije", pretvarajući se da je dobra ćerka kako bi ga navela na osjećaj sigurnosti.

Prema njenim riječima, plan je upalio - tvrdi da joj je otac priznao da je između 1965. i 1999. ubijao "jednu osobu mjesečno, manje-više". To bi značilo da broj navodnih žrtava 86-godišnjeg doktora prelazi stotine, što je više nego kod najozloglašenijih serijskih ubica, iako policija nije pronašla nikakve dokaze koji bi to potvrdili. "Znala sam da je sve na meni. Niko ga nije uhvatio. Niko ga neće uhvatiti", rekla je Galina.

Na Fejsbuku redovno objavljuje detalje o navodnim žrtvama, fotografije i "dokaze" koji, kako tvrdi, potvrđuju njegovu krivicu. Galina tvrdi da je njen otac otrovao sopstvene bake i deke, a još kao tinejdžer i svog rođenog oca na samrti. A to je, kaže, tek početak.

Navodi da je njen otac tvrdio da je on bio i "Zodiac Killer", što je bio nadimak serijskog ubice iz Sjedinjenih Država koji je djelovao kasnih 1960-ih, kao i "Santa Rosa Hitchhiker Killer" (ubistva autostopera u Santa Rosi su niz od najmanje 7 nerješenih ubistva), pa je bio povezan sa sektom "Božja djeca", koja je često bila na glasu kao centar psihičkog i seksualnog zlostavljanja. Silovanje djece u Bergovoj sekti bilo je izgovor za "povećanje plemena".

Prema Galininim riječima, njen otac je ubijao autostopere i kampere širom Kalifornije, sahranjivao tijela u udaljenim planinskim kolibama, sarađivao sa drugim ubicama i imao žrtve širom SAD i Evrope. Neke od svojih žrtava, tvrdi, pronašao je putem oglasa, tražeći žene iz medicinske struke sa kojima bi izlazio na sastanke prije nego što bi ih ubio.

Jednu ženu je, kaže, držao pod zemljom tri nedelje prije nego što ju je ubio. Ona takođe sumnja da je ubio njenu nerođenu braću i sestre. Galina tvrdi da je prvi put kontaktirala vlasti 2017. godine, a ponovo početkom 2023. godine. Kada nije bilo reakcije, odlučila je da svoje optužbe objavi javno, počevši od objave na Fejsbuku 13. marta, koja je podijeljena hiljadama puta. Mnogi pratioci društvenih medija tada su počeli da sprovode sopstveno "istraživanje" na mreži.

Šerifska kancelarija okruga Mendočino potvrdila je da su otvorili istragu, pregledali snimke, skenirali dnevnike i druge materijale koje im je Galina dala, i uporedili DNK sa onima iz nerješenih slučajeva.

DNK dr Trefila je uvršten u nacionalnu bazu podataka, a pretresena je nekretnina, kao i koliba za koje je Galina tvrdila da sadrži ljudske ostatke. Nije pronađen niti jedan dokaz, saopštila je šerifova kancelarija u saopštenju od 17. marta. Tokom istrage, Galina je rekla da njen otac neće sarađivati sa vlastima.

U međuvremenu, dr Trefil živi u ustanovi za negu u Fort Bragu u Kaliforniji, nedaleko od porodičnog imanja gdje je živio sa bivšom ženom, sa kojom se ponovo oženio. Govoreći za Dejli mejl, rekao je da "nema istine" u optužbama njegove ćerke i da joj nikada nije ništa priznao.

"Užasno se osjećam. To što govori nije istina. Zaključujem da možda ima psihičkih problema", rekao je i dodao je kako bi rado razgovarao s istražiteljima.

Njegova supruga i Galinina majka, Kandeda Trefil, potvrdila je da se njen muž godinama bori sa Parkinsonovom bolešću.

"Kaže mi: 'Mislio sam da imam ćerku, ali više nemam. Mislila sam da je to nešto što je izmislila bez razloga, pa nisam pravila dramu, ali sada jesam'", rekla je Kandeda. Tvrdi da je prvi put čula za Galinine optužbe oko 2015. godine, kada se Galina brinula o svom ocu u Renu, Nevada.

Galina kaže da je tada započela svoju "operaciju" razotkrivanja - dobila je punomoć, brinula se o njemu više od godinu dana i ispitivala ga o njegovom životu i navodnim zločinima. Počela je da snima njegova navodna "priznanja", a istražitelji su preslušali snimke.

"Bilo je jasno da mu postavlja pitanja, a kada bi on ispustio neki zvuk, ona bi rekla: 'Evo, priznao je.' Ali naši detektivi nisu čuli nijedno jasno 'da', 'ne' ili bilo šta drugo", rekao je šerif Metju Kendal.

Kao odgovor, Galina je objavila audio snimke, fotografije, navodne dokaze poput dnevnika i detalje zločina za koje tvrdi da ih je njen otac priznao. Tvrdi da posjeduje moguće oružje, uključujući bočicu strihnina iz njegove medicinske torbe, koju vlasti još nisu testirale.

Kandeda je rekla da je čitala neke zapise iz dnevnika i da je dr Trefil dao Galini dozvolu da ih uzme.

"Mislila sam da je to jako loša ideja. On je psihijatar, trebalo bi da zna bolje. Ali nisam mislila da će to otići tako daleko. Nisam vjerovala da će ljudi jednostavno povjerovati Galini na riječ", rekla je ona i dodala da je bila "oduševljena" kada se na vratima konačno pojavila šerifova ekipa.

I majka i ćerka potvrdile su da je policija pretresla imanje. Galina, međutim, tvrdi da nisu koristili pse tragače. Šerifova kancelarija je prošlog mjeseca saopštila da će nastaviti da istražuje slučaj "ako se pojavi pravno opravdan i razuman razlog".

Iako je 2023. godine bio "neverbalan i nesposoban za komunikaciju", šerifova kancelarija razmatra da ponovo razgovara sa dr Trefilom, nakon što je dao intervju za Dejli mejl. Kandeda je rekla da bi "željela da razgovara sa istražiteljima".

Galina je autorka istorijske fantastike i gotičkih romana, a kao svoje uzore navodi Edgara Alana Poa i Izabel Aljende. Na LinkedInu ona navodi da je glumica, rediteljka, producentkinja, filmska kritičarka i rabin. Sebe opisuje kao potomkinju romskih robova.

2002. godine, sa samo 20 godina, udala se za zatvorenika Arona Čanela, koji je osuđen za ubistvo u okrugu Mendocino. U novijim objavama Galina ga naziva bivšim suprugom. Pisala je o tom braku na Fejsbuku, tvrdeći da mu je vjerovala u trenutku kada je rekao da nije kriv.