Jasmina Đošić iz Aleksinca, bila je jedna od žrtava slovenačkog serijskog ubice Silva Pluta.

Izvor: Printscreen/Youtube/STRANGER

Juče je navršena 21 godina od kako je slovenački serijski ubica Silvo Plut svirepo je ubio Jasminu Đošić iz Aleksinca. On je prethodno u Srbiji učestvovao u nekoliko pljački. Jasminu, koja je tada imala 25 godina, presreo je na putu prema aleksinačkom rudniku. Iživljavao se nad njom i na kraju joj prerezao vrat. Njeno tijelo nađeno je kasnije iskasapljeno i unakaženo.

Plut je ubio, silovao i raskomadao još dvije žene u Sloveniji, ali se ne isključuje mogućnost da je žrtava bilo više, jer su neki ljudi bliski njemu misteriozno nestali. Tajnu o njihovim sudbinama Plut je odneo u grob 2007. godine, kada se ubio u slovenačkom zatvoru.

Silvo Plut rođen je 1968. godine kod Novog Mesta i već u djetinjstvu je pokazivao znake sadizma, jer je uživao u mučenju i kasapljenju životinja. Prvo ubistvo počinio je 1990, kada je kod Novog Mesta masakrirao svoju školsku drugaricu Marjancu Matjašić.

Djevojka je krenula autom na posao kada ju je Plut zaustavio i zamolio je da ga poveze. Marjanca ga je primila u automobil ništa ne sluteći. On je pokušao da je siluje, ali pošto se ona grčevito branila, izbo je nožem i tako ubio. Njeno tijelo je potom odvezao do jezera. Tamo joj je isjekao dojke i djelove butina i bacio ih u vodu.

Ubrzo je uhvaćen i osuđen na 15 godina zatvora, ali je pušten na slobodu posle 13 godina, i to zbog dobrog vladanja. Neposredno po izlasku s robije, opljačkao je jednu poštu u Ljubljani zajedno sa Srđanom Živkovićem iz Aleksinca, sa kojim se sprijateljio u slovenačkom zatvoru. Pošto ga je radnik pošte Mirko Ulčar prepoznao i otkrio njegov identitet slovenačkoj policiji, Plut je sa Živkovićem pobjegao u Srbiju, u Aleksinac.

Izvor: Printscreen/Youtube/STRANGER

Ubistvo Jasmine Đošić

Plut i Živković su u Aleksincu nastavili sa razbojništvima sve do novembra 2004. godine, kad je Plut počinio novo ubistvo. Presreo je, uveče, Jasminu Đošić na putu ka aleksinačkom rudniku. Zaskočio je i potom odvukao dalje od puta i zvjerski se iživljavao nad njom. Ujedao je po grudima i stomaku, sjekao po tijelu i više puta je izbo, a na kraju joj je prerezao vrat.

Na mjestu ubistva ostala je njegova kapa, što će kasnije biti ključni dokaz u slučaju protiv Pluta, jer je analizom DNK sa kape utvrđeno da je on počinilac zločina. Plutu je u aprilu 2007. godine suđeno u odsustvu i krivično vijeće Okružnog suda u Nišu ga je osudilo na 40 godina robije.

Pokušaj ubistva Milene Radulović

Posle ubistva Jasmine Đošić, Plut je ubrzo odlučio da ubije i opljačka još jednu djevojku u Aleksincu, ali onda je uslijedio pravi holivudski obrt. Upao je u kuću Milene Radulović, skinuo je golu i počeo da je zlostavlja, ali ona je uspjela da ga obuzda. Posle cijele noći provedene u razgovoru, Plut ju je ostavio u životu i otišao.

Nebojša Petković, policijski inspektor koji je 2004. vodio ovaj slučaj, kasnije je za medije rekao da ga je zapanjilo to što je Radulovićeva preživela susret sa Plutom.

"Četiri sata je bila sama sa serijskim ubicom i uspjela da ostane živa, to je za nevjericu. Mislim da se spasla samo zahvaljujući izuzetnoj inteligenciji i psihološkoj snazi. Nije mu pokazala strah, prkosila mu je, čak ga je navela da zajedno pričaju i puše. Ti opušci su nam kasnije dali DNK profil, koji je upoređen sa biološkim tragovima na kapi nađenoj pored tijela Jasmine Đošić. Ispostavilo se da je riječ o istom čovjeku", objasnio je Petković.

On je dodao i da mu je Milena do najsitnijih detalja opisala napadača.

"Pošto je Milena pomenula i da je muškarac imao malo čudan akcenat, kontaktirali smo s kolegama iz Slovenije, poslali im sve podatke o ubici i potom dobili potvrdu da se radi o Silvu Plutu" ispričao je Petković.

Novo ubistvo u Sloveniji, presuda i smrt

Plut je u međuvremenu naslutio da će biti uhvaćen, pa je pobjegao u Sloveniju, a njegovom prijatelju Srđanu Živkoviću iz Aleksinca od tada se gubi svaki trag.

Izvor: Printscreen/YouTube

Kad se vratio u Sloveniju, Plut je odlučio da se osveti Mirku Ulčaru što ga je ocinkario za pljačku pošte u Ljubljani tri godine ranije. U zoru 24. februara 2006. upao je u kuću Ulčarevih. Mirka je vezao, a njegovu ženu Ljubicu silovao, pa je iskasapio nožem i zaklao. Mirko je uspio da se oslobodi i pobjegne, a Plut je ubrzo zatim uhapšen i osuđen na 30 godina zatvora za monstruozno ubistvo Ljubice Ulčar.

Sledeće godine Plut je ostavio oproštajnu poruku upravniku zatvora u kome ga moli da ga sahrane sa Biblijom, a zatim je popio šaku ljekova za smirenje i umro. Njegovo tijelo rodbina nije htjela da preuzme, pa je kremiran o trošku države.

(24 sedam/MONDO)