Tramp otkrio da je 800 javnih pogubljenja demonstranata otkazano u Iranu.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da ima saznanja iz Irana, u kojima su i dalje protesti širom zemlje, da je otkazano više od 800 javnih pogubljenja demonstranata. On je ranije tokom ove nedelje javno zaprijetio Iranu da hitno prestanu sa javnim pogubljenjima inače režim u Teheranu očekuju drastične posledice.

"Izuzetno poštujem to što su sva zakazana javna pogubljenja, koja je trebalo da se dogode juče, više od 800 njih, otkazana od strane režima u Iranu. Hvala vam!", otkrio je Tramp.

Pogledajte fotografije sa protesta u Iranu

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra 2025. zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim djelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi, mnoge avio-kompanije su otkazale letove ka Iranu.