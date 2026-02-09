Na Trgu Palestine u Teheranu postavljen je ogroman bilbord sa detaljnom mapom Tel Aviva prekrivenom metama i porukama koje otvoreno prijete raketnim napadima, u trenutku pojačanih tenzija između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: Printscreen/X

Na poznatom Trgu Palestine u Teheranu postavljen je ogroman novi bilbord koji upozorava Tel Aviv na raketnu paljbu, a prikazuje detaljnu mapu izraelskog grada prekrivenu metama.

Poster, koji dominira trgom, prikazuje mapu šireg gradskog područja Tel Aviva ispod teksta na hebrejskom koji glasi: "Pod kišom projektila, to je malo područje!". Odmah ispod toga, prijeteći natpis na engleskom jeziku glasi: "Vi počnite... Mi ćemo završiti!".

Vizual prikazuje mapu područja poznatog kao Guš Dan, koje se proteže od Ra'anane na sjeveru do Holona i aerodroma Ben Gurion na jugu. Mapa je istačkana crvenim oznakama koje predstavljaju mete. Legenda na mapi izdvaja gradove Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak i Hercliju, uz poruku: "Za prvi dan!".

Dizajn plakata uključuje i grafiku stola na kojem se nalazi crveno dugme sa natpisom "VATRA" pored voki-tokija i modele aviona i raketa, što sugeriše spremnost na vojnu akciju. Ovo nije prvi put da Iran koristi Trg Palestine za slanje takvih poruka. U prošlosti su na istoj lokaciji postavljane slike koje su upozoravale Izrael.

Novi billboard postavljen je u trenutku dok Sjedinjene Američke Države i Iran vode pregovore, a sve u sjenci pretnji američkog predsjednika Donalda Trampa napadom na tu zemlju. Teheran je ranije upozorio da će, kao odgovor na bilo kakav napad, ciljati američke i izraelske mete, uključujući direktne pretnje Tel Avivu.

Podsjetimo, tokom sukoba između Izraela i Irana u junu prošle godine, Iran je ispalio rakete na Tel Aviv nakon izraelskog napada na iransku teritoriju.