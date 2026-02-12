Tokom Nedelje braka, Viktor Orban je istakao da ne postoji univerzalni recept za srećan brak, već da je svaki brak jedinstven.

Izvor: Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban, koji je u braku skoro četiri decenije kaže da smatra da ne postoji "recept" za dugovječnu bračnu zajednicu a da je on slijedio savjet da je ponekad mir važniji od istine pa zato često prvi popusti.

Orbana su tokom Nedelje braka, koja se u Mađarskoj obilježava od 2008. godine u februaru, pitali šta smatra tajnom duge bračne veze, a prema njegovim riječima, nema jedinstvenog pravila koje važi za sve ljude, već je, kako tvrdi, "koliko ljudi, toliko recepata", prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

"Ono što funkcioniše kod nas jeste to što popuštam i slijedim savjet da je mir ponekad važniji od istine. Ne moraš uvijek biti u pravu. Naš brak je izgrađen na tome", otkrio je Orban.

Mađarski premijer je u braku od 1986. godine sa Anikom Levai s kojom ima petoro djece.

Nedelja braka oblježava se u više od 20 zemalja u svetu nizom manifestacija a ima za cilj da se tokom jedne sedmice skrene pažnja na važnost braka i porodice.

(Euronews/MONDO)