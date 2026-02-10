Izbodena dva učenika u školi u sjevernom Londonu.
Izbodena dva učenika osnovne škole u sjevernom Londonu u Velikoj Britaniji, piše "Skaj Njuz". Napad se dogodio u Ulici Bejkon Lejn, u opštini Brent.
Oba izbodena dječaka su prevezena u bolnicu. Njihovo stanje zasad nije poznato.
Policija je identifikovala osumnjičenog tinejdžera. Jake policijske snage su blokirale reon oko škole.
Two Boys Stabbed At A School In Brent North West London— James Goddard (@JamesPGoddard90)February 10, 2026
Police say they know who the suspect is but they’re ‘trying to locate him’
Brent is a horrible place as 65% of the population are from Black, Asian, and minority ethnic groups
pic.twitter.com/4HXLwBeK59