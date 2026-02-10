Bil Gejts planira da svojoj djeci ostavi po 10 miliona dolara, dok većinu bogatstva usmjerava na Fondaciju koja nastavlja njegovu filantropsku zaostavštinu.

Izvor: YouTube/Pritnscreen/PBS NewsHour

Svako djete dobija po 10 miliona dolara, dok fondacija preuzima ključnu ulogu u filantropskoj zaostavštini porodice.

Bil Gejts je oduvijek otvoreno priznavao ulogu sreće i pravih okolnosti u svom uspijehu.

Ipak, njegov uspijeh nije bio samo posledica sreće, ambicija, vizija i tehnička genijalnost omogućile su mu da transformiše softversku industriju i dovede Microsoft do globalne dominacije. Godine 2020. Gejts je napustio upravni odbor Microsofta kako bi se u potpunosti posvetio filantropiji kroz Fondaciju Bil i Melinda Gejts. Fondacija je danas jedna od najvećih filantropskih organizacija na svijetu i fokusirana je na globalno zdravlje, smanjenje siromaštva i unapređenje obrazovanja.

Iako je Gejtsov život uglavnom pod lupom javnosti, njegova djeca, Dženifer, Rori i Fibi, u velikoj mjeri su izbjegavala reflektore. Odrasli su u Sijetlu i pohađali prestižnu školu Lakeside, gde su se nekada upoznali Bil Gejts i Pol Alen. Uprkos brojnim privilegijama, djeca Gejtsa odgajana su sa snažnim osećajem društvene odgovornosti i filantropije, vrijednostima koje su im usadili roditelji. Gejts je više puta istakao da planira da svakom od svoje troje djece ostavi po 10 miliona dolara, što predstavlja tek mali dio njegovog ogromnog bogatstva. Većina imovine biće usmerena ka Fondaciji Bil i Melinda Gejts, kako bi se nastavila njegova filantropska zaostavština.

Dženifer Gejts Nasar

Najstarija ćerka Bila Gejtsa, Dženifer, ima 28 godina i izgradila je sopstveni put kao uspešna jahačica i medicinska profesionalka. Jahanjem je počela da se bavi sa šest godina, a njen otac je uložio milione dolara kako bi podržao njenu strast, uključujući i kupovinu farme za konje u Kaliforniji vrijedne 18 miliona dolara. Dženifer je diplomirala ljudsku biologiju na Univerzitetu Stanford 2018. godine, što odražava interesovanje porodice za javno zdravlje. Kasnije je pohađala Medicinski fakultet Icahn na Mount Sinai, gdje je diplomirala 2023. godine. Takođe je završila master studije javnog zdravlja na Univerzitetu Kolumbija, dodatno potvrđujući interesovanje za globalno zdravlje. U oktobru 2021. godine udala se za egipatskog jahača Najela Nasara. Početkom 2023. godine, par je kupio penthaus u Njujorku vrijedan 51 milion dolara i dobio prvo djete, ćerku Leilu. Dženifer je učestvovala i u filantropskim posetama Keniji, gde se bavila pitanjima zdravlja i razvoja djece.

Rori Džon Gejts

Rori, koji ima 25 godina, jedini je sin Bila i Melinde Gejts i ujedno najpovučeniji član porodice. Njegovi roditelji i sestre retko dijele detalje o njegovom privatnom životu. Ipak, Melinda Gejts je 2017. godine napisala esej pod naslovom „Kako sam odgajala feminističkog sina“, u kojem ga opisuje kao „izuzetnog sina i brata“, sa ljubavlju prema zagonetkama koju dijeli sa roditeljima. Rori je diplomirao na Univerzitetu u Čikagu 2022. godine, završivši dvostruki smjer i stekavši i master diplomu. Detalji o njegovoj profesionalnoj karijeri nisu javno poznati, ali pojedini izveštaji navode da radi kao analitičar u Kongresu i da je u procesu doktorskih studija. Poznat je i po političkom angažmanu, uključujući donacije Demokratskoj stranci i njenim kandidatima.

Fibi Gejts

Najmlađa ćerka, Fibi, ima 22 godine i već je stekla zapaženo mjesto u svetu mode, uz snažnu posvećenost održivosti. Diplomirala je ljudsku biologiju na Stanfordu 2023. godine, a potom započela karijeru u oblasti održive mode. Zajedno sa partnerima osnovala je platformu Phia, koja promoviše kupovinu polovne garderobe i second-hand proizvoda, pomažući potrošačima da pronađu povoljne ponude i smanje otpad. Pored interesovanja za modu, Fibi je aktivna i u oblasti javnog zdravlja i rodne ravnopravnosti. Saradjivala je sa organizacijama poput Partners in Health u Ruandi i često se zalaže za reproduktivna prava putem društvenih mreža. Takođe koristi svoju javnu platformu kako bi promovisala rodnu jednakost i održive modne izbore. Fibi ima više od 450.000 pratilaca na Instagramu i sarađivala je sa luksuznim brendom Tiffany & Co. Iako je povezana sa poznatim ličnostima, uključujući svog partnera Artura Donalda, unuka Pola Makartnija, ostaje fokusirana na filantropiju, društveni angažman i javnu službu.

(Kamatica/MONDO)