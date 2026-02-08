Kako je objavio ruski FSB, osumnjičeni za atentat na ruskog generala Vladimira Aleksejeva, uhapšen je u Dubaiju i izručen Rusiji.

Izvor: Printscreen/Twitter@wartranslated

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) objavila je u nedjelju da je u Dubaiju uhapšen muškarac osumnjičen za oružani napad na visokog ruskog vojnog obavještajca Vladimira Aleksejeva u Moskvi.

Osumnjičeni je izručen Rusiji, prenosi Rojters pozivajući se na ruske izvore.

Napad na zamjenika šefa GRU-a

General-pukovnik Vladimir Aleksejev, zamjenik načelnika GRU-a, ruske vojne obavještajne službe, ranjen je u petak više hitaca u jednoj stambenoj zgradi u Moskvi. Prema izvještajima ruskih medija, Aleksejev je nakon napada operisan.

Hapšenje u Dubaiju

FSB je objavio da je osumnjičeni za napad, ruski državljanin Ljubomir Korba, uhapšen u Dubaiju. On je osumnjičen da je počinio atentat na ruskog generala i izručen je Rusiji radi daljeg postupka.

Optužbe i mirovni pregovori

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrovoptužio je Ukrajinu da stoji iza pokušaja atentata, tvrdeći da je cilj bio da se sabotiraju mirovni pregovori. Ukrajina je odbacila bilo kakvu povezanost s napadom.

U međuvremenu, admiral Igor Kostjukov, načelnik GRU-a i nadređeni generala Aleksejeva, predvodi rusko izaslanstvo na pregovorima s Ukrajinom u Abu Dabiju. Tema razgovora su bezbjednosni aspekti potencijalnog mirovnog sporazuma.