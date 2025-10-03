Ruski milijarder Ibrahim Sulejmanov je uhapšen u Moskvi zbog sumnji da je počinio ubistvo "prethodnih godina"

Izvor: Kurir, Telegram

Ruske bezbijednosne službe uhapsile su u Moskvi milijardera Ibrahima Sulejmanova zbog sumnje da je počinio ubistvo. Prema informacijama koje su izvori iz pravosudnih tela dali ruskoj novinskoj agenciji TASS, reč je o ubistvu počinjenom "prethodnih godina".

Zajednička akcija policije i tajne službe



Sulejmanov je uhapšen u zajedničkoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne službe bezbijednosti (FSB). Krivični postupak vodi Centralni istražni odbor.

"U Moskvi je uhapšen Ibrahim Sulejmanov. Sumnjiči se za krivično djelo predviđeno članom 105. Krivičnog zakona Ruske Federacije (ubistvo)", izjavio je izvor za TASS.

Ibrahim Sulejmanov i njegov brat Rasul bili su 2024. godine vlasnici velike IT kompanije "Sirena-travel", koja se bavi tehnologijama za putničke usluge.

Detalji o samom ubistvu, kao i o vremenu kada je navodno počinjeno, za sada nisu poznati javnosti.

