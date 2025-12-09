Grčki poljoprivrednici blokirali aerodrom na Kritu.

Izvor: Costas Metaxakis / AFP / Profimedia

Grčki poljoprivrednici danas su blokirali brojne puteve širom zemlje, a blokirali su i aerodrom "Heraklion" na ostrvu Krit, piše "Rojters". Protesti traju nekoliko dana već zbog odlaganja isplate sredstava iz fondova Evropske unije.

Blokade su organizovane istovremeno na više lokacija širom zemlje. Na Kritu su čak izbile demonstracije zbog čega je policija morala da upotrebi suzavac.

Pogledajte fotografije protesta poljoprivrednika u Grčkoj

Demonstranti su koristili kamenje za sukobe sa policijom. Poljoprivrednici su traktorima zablokirali saobraćaj nakon korupcionaškog skandala u kom su neki državni službenici davali lažne podatke o vlasništvu nad zemljom kako bi dobili novac.

Istraga za korupciju je bila "signal" Evropskoj uniji da ne isplati namjenska sredstva. To je bio okidač za grčke poljoprivrednike da izađu na ulice.

Predstavnici poljoprivrednika tvrde da novac iz Evropske unije dobijaju ljudi koji ne bi trebalo, odnosno koji nemaju veze sa njihovim poslom. Vlada je poljoprivrednicima obećala 3,7 milijardu eura.