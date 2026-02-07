Iran će napasti američke vojne baze na Bliskom istoku ako bude meta američkog napada, izjavio je šef diplomatije Abas Aragči, naglasivši da to ne bi značilo napad na zemlje domaćine.

Izvor: youtube/printscreen/Robert Dacešin

Iran će napasti američke vojne baze na Bliskom istoku ukoliko ga napadnu američke snage koje su pojačale svoje prisustvo u regionu, izjavio je u subotu iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

On je naglasio da se takav potez ne bi trebalo smatrati napadom na zemlje domaćine u kojima se te baze nalaze. Aragčijeva izjava dolazi dan nakon što su Teheran i Vašington najavili nastavak indirektnih nuklearnih pregovora, koje su obje strane ocijenile kao pozitivne, prenosi Rojters.

Nastavak nuklearnih pregovora

Ministar Aragči je u razgovoru za katarsku televiziju Al Džazira rekao da datum naredne runde pregovora još nije određen, ali je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da bi oni mogli biti održani već početkom naredne sedmice.

"I mi i Vašington smatramo da bi pregovori trebalo da se nastave uskoro", potvrdio je Aragči.

Tramp je zaprijetio napadom na Iran u okviru jačanja američkog vojnog prisustva u regionu, zahtijevajući da Teheran odustane od obogaćivanja uranijuma, koje može predstavljati put ka razvoju nuklearnog oružja, kao i da obustavi razvoj balističkih raketa i podršku naoružanim grupama širom regiona. Iran već dugo negira da ima namjeru da proizvede nuklearno oružje.

Uslovi za dijalog

Iako su obje strane pokazale spremnost za oživljavanje diplomatije u vezi sa dugogodišnjim nuklearnim sporom, Aragči je odbacio mogućnost proširenja pregovora na druga pitanja.

"Svaki dijalog zahtijeva uzdržavanje od prijetnji i pritisaka. Sa Vašingtonom razgovaramo isključivo o našem nuklearnom programu. Ni o jednom drugom pitanju ne pregovaramo sa Sjedinjenim Državama", rekao je Aragči.

Iran zahteijva priznanje prava na obogaćivanje uranijuma i tvrdi da bi stavljanje raketnog programa na pregovarački sto zemlju učinilo ranjivom na moguće izraelske napade.

"Gađaćemo baze, ne zemlje domaćine"

Prošlog juna Sjedinjene Američke Države pridružile su se završnoj fazi dvanaestodnevne izraelske kampanje bombardovanja iranskih nuklearnih postrojenja. Teheran je tada odgovorio raketnim napadom na američku bazu u Kataru, zemlji koja održava dobre odnose i sa Iranom i sa SAD-om. Iran tvrdi da je nakon toga obustavio aktivnosti obogaćivanja uranijuma.

U slučaju novog američkog napada, Aragči je najavio sličan odgovor.

"Ne možemo napasti američku teritoriju, ali ćemo gađati njihove baze u regionu", izjavio je.

"Nećemo napadati susjedne zemlje, već američke baze koje se nalaze na njihovoj teritoriji. Između toga postoji velika razlika."