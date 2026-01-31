Na meti američkih mjera ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni i mreža povezana sa pranjem novca od prodaje nafte

Izvor: Youtube/CNBC-TV18

Sjedinjene Američke Države uvele su danas sankcije iranskom ministru unutrašnjih poslova Eskandaru Momeniju, optužujući ga za represiju tokom protesta u Iranu.

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) saopštila je da je Momeni dodat na listu sankcionisanih osoba.

Prethodno mu je, zbog nasilnog gušenja demonstracija, sankcije uvela i Evropska unija.

Administracija predsjednika Donalda Trampa tvrdi da je Momeni nadgledao operacije policije, koja je odgovorna za smrt hiljada mirnih demonstranata.

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD uvela je sankcije i iranskom investitoru Babaku Mortezi Zandžaniju, koji je optužen za pronevjeru milijardi dolara iranskih prihoda od nafte u korist vlasti u Iranu. SAD su na listu sankcija dodale i dvije berze za promet kriptovaluta povezane sa Zandžanijem.

Sankcionisan je i sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost, kojeg američko Ministarstvo finansija optužuje da je bio jedan od prvih zvaničnika koji je pozivao na nasilje nad demonstrantima u Iranu.

Nove sankcije obuhvataju i grupu od 18 ljudi i kompanija optuženih za učešće u pranju novca od prodaje iranske nafte na stranim tržištima, kao dio mreže sankcionisanih iranskih finansijskih institucija koje se bave tajnim bankarstvom.

Evropska unija je nedavno Iransku revolucionarnu gardu uvrstila na listu terorističkih organizacija.

Kao odgovor na to, Iran razmatra da vojske zemalja Evropske unije proglasi terorističkim grupama, saopštio je danas sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Ali Laridžani na društvenoj mreži Iks.

Očekuje se da će iranski parlament tu mjeru usvojiti u nedjelju.

Evropska unija se za sada nije oglašavala.