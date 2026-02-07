Francusko državno tužilaštvo za finansijski kriminal pokrenulo je istragu protiv bivšeg ministra kulture Džeka Langa i njegove ćerke Karoline Lang zbog sumnje na tešku poresku prevaru pranja novca povezanu sa Džefrijem Epstinom.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

Istovremeno raste pritisak na Langa da podnese ostavku na mjesto predsjednika Instituta arapskog svijeta u Parizu.

Dosijei koje je prošle sedmice objavilo Ministarstvo pravde SAD pokazuju da su se Epstin i Lang povremeno dopisivali između 2012. i 2019. godine.

Francuski mediji, uključujući "Mond", "Figaro" i "Medijapart", prenose da je preliminarna istraga pokrenuta nakon što su dokumenti Ministarstva pravde SAD otkrili godine prepiske i finansijskih veza između Langa i Epstina, uključujući veze u inostranstvu.

Kancelarija tužilaštva potvrdila je informaciju o pokretanju istrage, ali nije saopštila dodatne detalje.

Lang negira da je na bilo koji način prekršio zakon.

Prema Rojtersovom pregledu dokumenata, njegovo ime pojavljuje se više od 600 puta u Epstinovim dosijeima.

Langova ćerka Karolina podnijela je u ponedjeljak, 2. februara, ostavku na mjesto šefa Francuskog sindikata nezavisnih produkcija nakon što se saznalo za njene veze sa Epstinom.