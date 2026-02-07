Među povrijeđenima i dijete, napadač priveden – policija ispituje navode o mogućem drugom napadaču

Dvije osobe teško su povrijeđene, dok je još troje hospitalizovano sa povredama srednje težine, nakon što je muškarac nožem napao studente u domu Medicinskog fakulteta u ruskom gradu Ufi, prenosi ruski kanal Baza.

Prema dostupnim informacijama, među povrijeđenima se nalazi i dijete, koje je sa povredama srednje težine prevezeno u gradsku bolnicu, gdje mu je ukazana medicinska pomoć.

Napad je potvrdila i zvanična predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Irina Volk, koja je saopštila da je osumnjičeni muškarac ranio ukupno pet osoba, među kojima je i jedan policijski službenik.

Шесть человек ранены при нападении на общежитие для иностранных студентов в Уфе



Из них один несовершеннолетний. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.https://t.co/f0SzziyKnopic.twitter.com/djF6bfj4vo — Vlad webman(Влад Вебман) (@VladWebman)February 7, 2026

„Napadač, rođen 2002. godine, lišen je slobode i nalazi se pod kontrolom policije“, navela je Volk.

Ubrzo nakon prvih informacija, pojavili su se i navodi da je broj povrijeđenih porastao na šest. Prema svjedočenjima sa lica mjesta, povrijeđene su iz zgrade studentskog doma iznosili sami studenti, prije dolaska hitnih službi.

Očevici su takođe iznijeli tvrdnje da je u napadu možda učestvovalo više osoba. Jedna studentkinja je izjavila da je jedan napadač brzo savladan i priveden, dok je drugi, navodno, određeno vrijeme držao taoca u sportskoj sali zgrade. Ovi navodi za sada nijesu zvanično potvrđeni.

Policija je obezbijedila mjesto incidenta i u toku je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti napada, uključujući i provjeru informacija o eventualnom drugom osumnjičenom.

Incident u Ufi dolazi u jeku pojačane zabrinutosti javnosti zbog nasilja u obrazovnim ustanovama u Rusiji, nakon što je ranije sud izrekao presudu studentu koji je izvršio napad u tehničkoj školi u Arhangelsku.