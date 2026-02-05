Rusija i Amerika su započele pregovore o produženju START sporazuma o ograničenju nuklearnog oružja.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Sjedinjene Američke Države i Ruska Federacija su započele pregovore o produženju START sporazuma o smanjenju nuklearnog naoružanja, saznaje "Aksios". Poslednji važeći je istekao u ponoć 5. februara.

"Složili smo se sa Rusijom da započnemo pregovore o obnovi naših odnosa. Složili smo se da kreiramo uslove o novom START sporazumu koji bi trajao najmanje šest mjeseci", rekao je anonimni američki zvaničnik.

Kada je potpisan poslednji START sporazum?

Kada je potpisan poslednji START sporazum?

Poslednji važeći START sporazum, koji je i dosad jedva opstao na klimavim nogama, potpisan je 2010. godine u Pragu u Češkoj Republici između tadašnjeg američkog predsjednika Baraka Obame i tadašnjeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva. Predsjednici su tada dogovorili da ne idu preko 1.500 bojevih nuklearnih glava.

“Mi ostajemo otvoreni u istraživanju ideja o pregovorima kako bismo osigurali stratešku stabilnost”, rekao je Jurij Ušakov, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina citirajući ga.

Putin je o ovome telefonom razgovarao sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom u srijedu 4. februara. Nisu poznati detalji tog razgovora.

Kada je potpisan prvi sporazum o nuklearnom naoružanju?

Prvobitni START je potpisan za vreme Hladnog rata 1987. godine. Potpisali su ga tadašnji američki predsjednik Ronald Regan ii tadašnji predsjednik Sovjetskog Saveza Mihail Gorbačov.

Sporazum je konkretno podrazumijevao zabranu postavljanja kopnenih balističkih i krstarećih raketa koje imaju domet između 500 i 5.500 kilometara. Od trenutka potpisivanja sporazume, i tadašnji Sovjetski Savez (do raspada) i SAD su u narednim godinama uništile oko 2.500 projektila te vrste uz efikasan sistem nadzora i kontrole obje strane.