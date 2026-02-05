Generalni sekretar UN Antonio Gutereš upozorio je da je istekom sporazuma Novi START svijet prvi put posle više od 50 godina ostao bez ikakvih obavezujućih ograničenja strateškog nuklearnog naoružanja Rusije i SAD.

Izvor: YouTube/printscreen/RT/Profimedia

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš ocijenio je u sredu da je istek sporazuma Novi START ozbiljan trenutak za međunarodni mir i bezbijednost i pozvao Rusiju i Sjedinjene Američke Države da bez odlaganja započnu pregovore o novom okviru za kontrolu nuklearnog naoružanja.

Sporazum Novi START, koji je istekao u srijedu u ponoć, ograničio je broj strateških nuklearnih bojevih glava koje Rusija i Sjedinjene Države mogu da rasporede, kao i broj raketa i bombardera sa kopnenim i podmorničkim baziranjem namijenjenih njihovoj isporuci.

"Po prvi put za više od pola vijeka suočavamo se sa svijetom bez ikakvih obavezujućih ograničenja u pogledu strateških nuklearnih arsenala Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država - dve države koje posjeduju ogromnu većinu globalnog nuklearnog oružja", rekao je Antonio Gutereš u saopštenju.

Upozorio je da se raspad decenija postignuća u kontroli naoružanja dešava u trenutku kada je, kako je naveo, rizik od upotrebe nuklearnog oružja najveći u poslednjih nekoliko decenija.

Istovremeno, istakao je da postoji mogućnost za "resetovanje" i stvaranje režima kontrole naoružanja prilagođenog promjenljivom globalnom okruženju, i pozdravio izjave lidera Rusije i Sjedinjenih Država o potrebi sprečavanja povratka svijetu nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja.

"Svijet sada očekuje od Rusije i Sjedinjenih Država da riječi pretvore u djela", rekao je Gutereš, pozivajući obje zemlje da se bez odlaganja vrate za pregovarački sto i dogovore se o naknadnom sporazumu koji bi vratio provjerljiva ograničenja, smanjio rizike i ojačao zajedničku bezbijednost.