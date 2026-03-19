Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ su shodno planskim aktivnostima sprovodili pojačane aktivnosti u cilju suzbijanja sive ekonomije, sprečavanja nezakonite trgovine svim vrstama roba.

Tako su, na osnovu operativnih informacija, u Beranama zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo kojim je upravljao S.Ć. iz Berana.

Pregledom vozila pronađena je određena količina akcizne robe – gaziranih bezalkoholnih pića, bez prateće dokumentacije.

" Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji se izjasnio da se u radnjama S.Ć. stiču elementi krivičnog djela nedozvoljena trgovina. Po njegovom nalogu protiv osumnjičenog krivična prijava je podnijeta u redovnom postupku " rekli su iz UP.

Preduzimanje cijljanih kontrola u cilju suzbijanja sive ekonomije kao i ostalih oblika kriminaliteta će i dalje biti u fokusu službenika Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever”, radi održavanja stabilnog bezbjednosnog ambijenta za život i rad naših građana.