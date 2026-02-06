Nevjerovatan incident se dogodio 2. februara, a nakon što se prašina slegla, razmjere katastrofe postale su vidljive. Od pumpe nije ostalo ništa, a pojavio se krater dubok 15 metara!

Izvor: YouTube/The Sun

U kadru vidimo i ljude koji panično pokušavaju da pobegnu - peške ili u svojim automobilima. U roku od nekoliko sekundi, čitav objekat je nestao.

Prema dostupnim informacijama, najmanje dvije osobe su bile u prostorijama pumpe i zadobile su povrede. Lokalni mediji navode da je riječ o prelomima.

Nakon urušavanja, prolaznici su prišli ivici ogromnog kratera kako bi vidjeli štetu, što dodatno govori o haosu koji je zavladao neposredno posle nesreće.

Prema nezvaničnim informacijama, urušavanje tla su izazvali radovi na obližnjem gradilištu, ali treba sačekati kraj istrage i konačne rezultate, prenosi Mirror.

Policija je brzo stigla na lice mjesta, obezbijedila područje i zabranila prilaz, dok su tehničke službe započele detaljnu inspekciju terena.

Njihov zadatak je da utvrde tačan uzrok nesreće, kao i da se spriječe mogućnost sličnog incidenta u budućnosti.