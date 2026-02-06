Sjedinjene Države i Rusija suočavaju se s izazovima nakon isteka Novog START-a. Tramp poziva na novi sporazum, dok se geopolitička situacija komplikuje.

Nuklearni sporazum između SAD i Rusije "Novi START" istekao je u ponoć, a predsjednik Amerike Donald Tramp najavio je da je potreban "novi" poboljšani i modernizovaniji. Rusija i dalje tvrdi da će održati "odgovoran pristup" strateškoj stabilnosti, ali analitičari ističu da su pregovori o novom sporazumu u trenutnoj geopolitičkoj situaciji izuzetno složeni i da bi nepostojanje jasnih ograničenja moglo pokrenuti novu, opasnu trku u naoružanju.

Tramp traži novi nuklearni sporazum

Američki predsjednik Donald Tramp je juče na društvenim mrežama napisao da namjerava da poslednji preostali sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja između SAD i Rusije zamijeni novim sporazumom, umjesto da produžava postojeći.

Nuklearni stručnjaci bi trebalo da "rade na novom, poboljšanom i modernizovanom sporazumu koji može trajati dugo u budućnosti", napisao je Tramp na Truth Social-u. On nije pružio nikakve dodatne detalje o tome šta smatra da bi trebalo da zameni sporazum, poznat kao Novi START.

Decenijama su dva najveća svjetska nuklearna arsenala bila ograničena nizom sporazuma. Ali to se promijenilo u ponoć, kada je Novi START, poslednji preostali sporazum, istekao.

Rusija je u septembru saopštila da je spremna da nastavi da poštuje ključna ograničenja sporazuma najmanje još godinu dana, ako Vašington učini isto. Govoreći u četvrtak, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija žali zbog isteka Novog START-a.

"U svakom slučaju, Ruska Federacija će zadržati svoj odgovoran i pažljiv pristup pitanju strateške stabilnosti u oblasti nuklearnog oružja ", rekao je Peskov novinarima.

"85 sekundi do ponoći"

Sličan apel je prošle nedelje uputio i Bilten atomskih naučnika, koji je postavio svoj Sat Sudnjeg dana na 85 sekundi do "ponoći" za 2026. godinu, navodeći istek Novog START-a i "opšti nedostatak liderstva u vezi sa nuklearnim pitanjima" kao dio razloga za pomijeranje simboličnog sata četiri sekunde bliže globalnoj katastrofi.

Organizacija je pozvala Sjedinjene Države i Rusiju da se pridržavaju ključnih ograničenja sporazuma, sprovedu razmjenu podataka kao znak dobre volje i ponovo pokrenu pregovore o kontroli naoružanja.

Visoki ruski bezbjednosni zvaničnik i bivši predsjednik, Dmitrij Medvedev, koji je potpisao sporazum sa Sjedinjenim Državama 2010. godine, osvrnuo se na njegov kraj u intervjuu za Rojters objavljenom u ponedeljak.

"Ne želim da kažem da ovo odmah znači katastrofu i da će početi nuklearni rat, ali bi ipak trebalo da zabrine sve", rekao je Medvedev.

Šta je Novi START

Novi START, potpisan 2010. godine pod predsjednikom Barakom Obamom, a koji je stupio na snagu sledeće godine, bio je sporazum između Sjedinjenih Država i Rusije o smanjenju nuklearnog arsenala dvije zemlje, koji je brzo rastao u ranim decenijama Hladnog rata i ostaje daleko veći od arsenala bilo koje druge nacije.

Sporazum je uslijedio nakon prethodnih sporazuma između dvije zemlje usmjerenih na ograničavanje nuklearnog oružja. Bio je na 10 godina, sa jednim petogodišnjim produženjem dogovorenim tokom administracije Džoa Bajdena, i bio je na snazi do srede.

Sporazum je promovisao "predvidljivost, transparentnost i stabilnost kroz jake mehanizme verifikacije", rekla je u imejlu Džordžija Kol, analitičarka britanskog spoljnopolitičkog tink-tenka Čatam Haus.

Sporazum je ograničio obje zemlje na 700 raspoređenih interkontinentalnih balističkih raketa, balističkih raketa lansiranih sa podmornica i teških bombardera opremljenih za nošenje nuklearnog oružja, 1.550 nuklearnih bojevih glava na tim sistemima i 800 "raspoređenih i neraspoređenih" lansirnih sistema. Takođe je postavio ograničenja na rusko interkontinentalno nuklearno oružje koje bi moglo da dosegne Sjedinjene Države.

Sporazum je takođe zahtevao 18 inspekcija na licu mjesta godišnje za svaku stranu, iako one nisu sprovedene već nekoliko godina. Novi START je bio odvojen od Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT), koji je ratifikovalo 191 država, uključujući Sjedinjene Države, Rusiju i sve članice NATO-a, od njegovog stupanja na snagu 1970. godine.

Šta se promenilo od potpisivanja sporazuma

"Globalno bezbjednosno okruženje se dramatično pogoršalo od 2010. godine. Ruska potpuna invazija na Ukrajinu, rastuće geopolitičko rivalstvo i militarizacija, kolaps brojnih mehanizama za kontrolu naoružanja i erozija povjerenja među velikim silama doprinijeli su većoj nestabilnosti", rekao je Kol.

Još jedna ključna promjena je brzo rastući nuklearni arsenal Kine. Iako Kina i dalje ima znatno manje nuklearnog oružja od SAD ili Rusije, poslednjih godina je proširila i modernizovala svoj arsenal brže od bilo koje druge nuklearne sile.

"Tokom Hladnog rata, SAD su samo morale da osiguraju da je njihovo nuklearno oružje dovoljno da odvrati Rusiju i uvjeri saveznike", rekla je Darja Dolzikova, viša saradnica za širenje nuklearnog oružja i nuklearnu politiku u britanskom tink-tenku Kraljevski institut za ujedinjene službe.

Opasnost vreba

U odsustvu Novog START-a, Sjedinjene Države i Rusija bi mogle "nekontrolisano" povećati broj nuklearnih bojevih glava i lansera, upozorila je Kol.

"Ovo bi povećalo rizik od pogrešnih procjena, nesreća i nenamjerne eskalacije, posebno u kriznim situacijama. To bi takođe podstaklo Kinu da nastavi da ubrzava svoj nuklearni arsenal kako bi dostigla paritet", rekla je.

Takođe je upozorila da, iako je Tramp nagovijestio da bi mogao da postigne novi sporazum, "pregovori o novom sporazumu u trenutnom geopolitičkom okruženju bili bi izuzetno teški. To zahtjeva godine tehničkog rada, povjerenja i diplomatskog angažovanja, od kojih ništa trenutno ne postoji na potrebnom nivou."

