Svijet strahuje od nove trke u nuklearnom naoružanju zbog isticanja START sporazuma.

Poslednji važeći sporazum o smanjenju nuklearnog oružja, takozvani START, između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije ističe večeras u ponoć po srednjeevropskom vremenu i svijet strahuje od toga šta donosi sjutra, piše "Skaj Njuz". Ni Vašington ni Moskva se nisu oglasili o daljim koracima i šta se dešava od četvrtka 5. februara.

Ovo konkretno znači da od sjutra nema više nikakvih regulativa i pravila po pitanju nuklearnog naoružanja, odnosno smanjenja najrazornijeg oružja. Zbog toga se strahuje da će početi nova "trka" u nuklearnom naoružanju.

Izvor: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Kada je potpisan poslednji START sporazum?

Poslednji važeći START sporazum, koji je i dosad jedva opstao na klimavim nogama, potpisan je 2010. godine u Pragu u Češkoj Republici između tadašnjeg američkog predsjednika Baraka Obame i tadašnjeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva. Predsjednici su tada dogovorili da ne idu preko 1.500 bojevih nuklearnih glava.

"Mi ostajemo otvoreni u istraživanju ideja o pregovorima kako bismo osigurali stratešku stabilnost", rekao je Jurij Ušakov, savetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina citirajući ga.

Putin je o ovome danas telefonom razgovarao sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom. Nisu poznati detalji tog razgovora.

Kada je potpisan prvi sporazum o nuklearnom naoružanju?

Prvobitni START je potpisan za vrijeme Hladnog rata 1987. godine. Potpisali su ga tadašnji američki predsjednik Ronald Regan i tadašnji predsjednik Sovjetskog Saveza Mihail Gorbačov.

Sporazum je konkretno podrazumevao zabranu postavljanja kopnenih balističkih i krstarećih raketa koje imaju domet između 500 i 5.500 kilometara. Od trenutka potpisivanja sporazume, i tadašnji Sovjetski Savez (do raspada) i SAD su u narednim godinama uništile oko 2.500 projektila te vrste uz efikasan sistem nadzora i kontrole obje strane.

Mihail Gorbačov i Ronald Regan

