Iranski čamci presreli američki brod i prijetili su da će se ukrcati na njega.

Izvor: Profimedia

Iranski naoružani čamci su danas presreli brod koji plovi pod američkom zastavom i prijetili su da će se ukrcati na njega, piše "CBS News". Američki teretni brod je nastavio svoju plovidbu pod vojnom pratnjom i nije došlo do incidenta.

Ovaj incident se dogodio usred visokih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. SAD već dugo razmatraju vojni napad na Iran zbog protesta koji besne nedeljama unazad i zbog velikog broja hapšenja demonstranata.

JUST IN - U.S.-flagged tanker approached by Iranian gunboats, in the Strait of Hormuz — CBSpic.twitter.com/vdcFCuZ3Qu — Disclose.tv (@disclosetv)February 3, 2026

Iranski naoružani čamci prišli su tankeru "Stena Imperative" u Ormuskom moreuzu. Incident se dogodio na oko 16 milja od Omana.

Ubrzo je stigao američki ratni brod da pomogne i obezbijedi tanker. Sada je američki tanker pod pratnjom ratnog broda američke mornarice.

Naoružani čamci su putem radio veze pozvali tanker, naredili su kapetanu da zaustavi motore i da se pripremi za ukrcavanje. Brod je povećao brzinu i zadržao kurs i nije se dogodio incident.