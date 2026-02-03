Iranski čamci presreli američki brod i prijetili su da će se ukrcati na njega.
Iranski naoružani čamci su danas presreli brod koji plovi pod američkom zastavom i prijetili su da će se ukrcati na njega, piše "CBS News". Američki teretni brod je nastavio svoju plovidbu pod vojnom pratnjom i nije došlo do incidenta.
Ovaj incident se dogodio usred visokih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. SAD već dugo razmatraju vojni napad na Iran zbog protesta koji besne nedeljama unazad i zbog velikog broja hapšenja demonstranata.
JUST IN - U.S.-flagged tanker approached by Iranian gunboats, in the Strait of Hormuz — CBSpic.twitter.com/vdcFCuZ3Qu— Disclose.tv (@disclosetv)February 3, 2026
Iranski naoružani čamci prišli su tankeru "Stena Imperative" u Ormuskom moreuzu. Incident se dogodio na oko 16 milja od Omana.
Ubrzo je stigao američki ratni brod da pomogne i obezbijedi tanker. Sada je američki tanker pod pratnjom ratnog broda američke mornarice.
Iranski ratni brodovi okružili američki tanker: Drama na Bliskom istoku, intervenisala mornarica
Naoružani čamci su putem radio veze pozvali tanker, naredili su kapetanu da zaustavi motore i da se pripremi za ukrcavanje. Brod je povećao brzinu i zadržao kurs i nije se dogodio incident.
UPDATE— Open Source Intel (@Osint613)February 3, 2026
Six Iranian gunboats approached a U.S. oil tanker in the Strait of Hormuz early Tuesday and ordered it to stop, according to maritime security firm Vanguard Tech.
The tanker ignored the order, increased speed, and was later escorted by a U.S. warship.https://t.co/f5gUcxTz0Xpic.twitter.com/jumh8HaFlC