U Štutgartu je došlo do masovnog nestanka struje, semafori su van funkcije, javni prevoz je zaustavljen, a stanovnici su ostali bez interneta.
Jutro je u velikim dijelovima Štutgarta iznenada nestala struja. Kvar ima primetne posljedice na saobraćaj, javni prevoz i kancelarije.
Prema navodima policije, brojni semafori su van funkcije, uključujući i one na velikim i prometnim raskrsnicama. Patrole su poslate u pogođena područja kako bi regulisale saobraćaj i spriječile nesreće.
Policija za sada nije mogla da navede uzrok nestanka struje.
I vatrogasci su pogođeni nestankom struje. Portparol je izvijestio o nekoliko intervencija nakon što su se oglasili protivpožarni alarmi. Trenutno, međutim, nema požara. Vatrogasci još uvijek pokušavaju da steknu uvid u situaciju, jer su i njihovi sistemi povremeno otkazivali.
Trg Šlosplac, u samom srcu grada, takođe je bez struje.
Nestanak struje se osjetio i u javnom prevozu. Putnici su izvještavali da su gradski vozovi povremeno stajali. S-Ban i regionalni vozovi Dojče Bana, prema riječima portparola željeznice, nisu bili pogođeni.
✅ Die defekte Tür konnte repariert werden.— S-Bahn Stuttgart (@SBahn_Stuttgart)February 5, 2026
Es kommt noch zu Folgeabweichungen auf den Linien#S4#S5#S6und#S60
Bitte prüft eure Verbindung vor Fahrtantritt online.https://t.co/pmqGLS1Vmo
U mnogim kancelarijama je povremeno nestao internet. Ni operateri elektrodistribucije za sada nisu mogli da navedu uzrok. Još uvijek nije jasno koliko će nestanak struje trajati i koliko je domaćinstava pogođeno. U Štutgartu živi oko 600.000 ljudi.
(Blic/MONDO)