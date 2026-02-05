U Štutgartu je došlo do masovnog nestanka struje, semafori su van funkcije, javni prevoz je zaustavljen, a stanovnici su ostali bez interneta.

Izvor: Andreas Rosar / AFP / Profimedia

Jutro je u velikim dijelovima Štutgarta iznenada nestala struja. Kvar ima primetne posljedice na saobraćaj, javni prevoz i kancelarije.

Prema navodima policije, brojni semafori su van funkcije, uključujući i one na velikim i prometnim raskrsnicama. Patrole su poslate u pogođena područja kako bi regulisale saobraćaj i spriječile nesreće.

Policija za sada nije mogla da navede uzrok nestanka struje.

I vatrogasci su pogođeni nestankom struje. Portparol je izvijestio o nekoliko intervencija nakon što su se oglasili protivpožarni alarmi. Trenutno, međutim, nema požara. Vatrogasci još uvijek pokušavaju da steknu uvid u situaciju, jer su i njihovi sistemi povremeno otkazivali.

Trg Šlosplac, u samom srcu grada, takođe je bez struje.

Nestanak struje se osjetio i u javnom prevozu. Putnici su izvještavali da su gradski vozovi povremeno stajali. S-Ban i regionalni vozovi Dojče Bana, prema riječima portparola željeznice, nisu bili pogođeni.

✅ Die defekte Tür konnte repariert werden.



Es kommt noch zu Folgeabweichungen auf den Linien#S4#S5#S6und#S60



Bitte prüft eure Verbindung vor Fahrtantritt online.https://t.co/pmqGLS1Vmo — S-Bahn Stuttgart (@SBahn_Stuttgart)February 5, 2026

U mnogim kancelarijama je povremeno nestao internet. Ni operateri elektrodistribucije za sada nisu mogli da navedu uzrok. Još uvijek nije jasno koliko će nestanak struje trajati i koliko je domaćinstava pogođeno. U Štutgartu živi oko 600.000 ljudi.

(Blic/MONDO)