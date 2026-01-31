Ekstremne temperature i oštećenja infrastrukture nakon ruskih napada izazvali masovne nestanke električne energije

Izvor: X Printscreen/@CharlesRume

Ukrajina se suočava sa nestankom struje i grejanja dok arktički front obuhvata zemlju. Više regiona, uključujući Kijev, Černigov, Harkov, Žitomir i Odesu, iznenada je ostalo bez električne energije u 12:00 sati 30. januara, potvrđeno je iz lokalnih vlasti i energetskih kompanija.

Elektroenergetska mreža preopterećena je ekstremno niskim temperaturama, koje su pale i do -15°C, dok je sistem već bio ozbiljno oštećen prethodnim ruskim raketnim napadima. Ministar energetike Ukrajine Denis Šmihalje izvestio je o "kaskadnom gašenju" u mreži 31. januara, što je poremetilo dalekovode između Rumunije i Moldavije, kao i unutar zemlje.

Najveća privatna energetska kompanija DTEK saopštila je o hitnim isključenjima struje u Kijevu i okolini zbog štete na kritičnoj infrastrukturi izazvane aktuelnim napadima.

Zbog nestanka struje, Kijevska vojna uprava privremeno je obustavila rad metroa, dok je kompanija Kijevvodokanal saopštila da je isporuka vode u glavnom gradu prekinuta. Stručnjaci zajedno sa energetskim timovima rade na što bržem obnavljanju vodosnabdevanja, a dalja obaveštenja o situaciji i vremenu povratka usluga biće naknadno objavljena.