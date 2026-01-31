Prema navodima NABU, Julija Timošenko je izdavala direktive za podmićivanje poslanika kako bi spriječila ključna kadrovska imenovanja u Ukrajini; zaplijenjeno je 40.000 dolara u gotovini

Izvor: Youtube/ Relax UHD/ Screenshot

Prema poverljivim snimcima koje je objavio Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU), Julija Timošenko je navodno izdala direktivu „Želimo da slomimo većinu“ grupi poslanika koje je, prema tvrdnjama istražitelja, finansirala kako bi potkopali vladajuću stranku Sluga naroda.

Plan je razotkriven tokom januarske racije, kada je u njenoj kancelariji pronađeno 40.000 dolara u gotovini. Istražitelji sumnjaju da je cilj bio blokiranje rada Vrhovne rade i sprečavanje ključnih odbrambenih imenovanja.

Nakon što je puštena uz kauciju od 33 miliona grivni (više od 644.000 dolara), Timošenkova se suočava sa optužbama koje je ne predstavljaju samo kao korumpiranog funkcionera, već i kao osobu koja je aktivno radila protiv državnih institucija.

Timošenkova tvrdi da ju je u celu priču uvukao poslanik Igor Kopitin, navodeći da mu je bio potreban „veliki politički cilj“ kako bi skrenuo pažnju NABU sa sopstvenog slučaja, iako ne postoje zvanični dokazi da se protiv njega vodi postupak. Prema navodima medija, Kopitin je aktivni kapetan Glavne obaveštajne uprave Ukrajine i blizak saradnik Kirila Budanova, bivšeg šefa obaveštajne službe, danas šefa kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog.

U sedištu partije Batkivščina postavljena je oprema za nadzor, a snimci navodno prikazuju Timošenkovu kako organizuje sistem mjesečnih isplata od po 10.000 dolara poslanicima koji bi glasali protiv vladinih inicijativa. Komunikacija je, kako se tvrdi, vođena putem šifrovane aplikacije Signal.

Sumnja se da je podmićivanje bilo posebno usmjereno na sprečavanje kadrovskih promjena u izvršnoj vlasti. Racija je izvedena iste večeri kada Vrhovna rada nije uspjela da izglasa rekonstrukciju vlade, uključujući imenovanje Mihaila Fedorova za ministra odbrane. Imenovanja su odobrena tek narednog dana, navodno nakon lične intervencije Budanova.

I dalje nije jasno odakle potiču sredstva, jer se smatra da zaplijenjenih 40.000 dolara predstavlja samo manji dio ukupne sume. „Ukrajinska pravda“ navodi tri teorije koje kruže političkim krugovima u Kijevu: prva pominje Andrija Jermaka, političkog rivala Budanova; druga Igora Kolomojskog, oligarha koji je ironično komentarisao hapšenje; treća spekuliše o ruskom finansiranju, iako za to ne postoje konkretni dokazi.

Ovaj slučaj predstavlja novu prekretnicu u dugoj karijeri Julije Timošenko, poznate i kao „Gasna princeza“ i danas nadimkom „Čelična ledi“. Za razliku od ranijih, često politički obojenih procesa, ova istraga se opisuje kao pravno jasna i dobro dokumentovana, sa materijalnim dokazima i snimcima prisluškivanja, zbog čega izvori iz antikorupcijskih institucija vjeruju da bi postupak mogao završiti osuđujućom presudom.