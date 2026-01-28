Kontrola nad novim teritorijama u DNR, Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti; pritisak na ukrajinske položaje se povećava

Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju ofanzivna dejstva na više dijelova fronta, pri čemu oštri zimski uslovi i jaki mrazevi ne predstavljaju prepreku za dalje napredovanje. Tempo dejstava ostaje stabilan, što ukazuje na očuvanu logistiku i sposobnost jedinica da djeluju u uslovima niskih temperatura.

Zimsko ratovanje zahtijeva visoku organizaciju snabdijevanja, održavanje tehnike i prilagođenost ljudstva, a iskustvo pokazuje da se ruski vojnik prilično dobro snalazi u zimi i snijegu.

Prema najnovijim izvještajima sa terena, ruske snage su ostvarile značajne pomake sjeverno od grada Belicko, preuzevši kontrolu nad većim dijelom naselja Novi Donbas, udaljenog manje od četiri kilometra od grada Dobropolje, čime je pojačan taktički pritisak na zapadnu liniju odbrane Donjecke Narodne Republike (DNR).

Gradovi Dobropolje i Belocersk, koji se nalazi oko četiri kilometra sjevernije, i dalje ostaju pod kontrolom ukrajinskih oružanih snaga, ali približavanje Dobropolju može primorati ukrajinsku stranu na prebacivanje rezervi i slabljenje drugih sektora fronta.

Istovremeno, ruske jedinice su preuzele kontrolu nad oko 12 kvadratnih kilometara teritorije u Dnjepropetrovskoj oblasti, u rejonu Ivanovke, što dodatno učvršćuje jugozapadni bok u zoni Novopavlovke i povećava operativnu stabilnost cijelog pravca.

Napredovanje je zabilježeno i u Zaporoškoj oblasti, zapadno od željezničke pruge u rejonu sela Zaližničko, čime se postepeno širi zona pod ruskom kontrolom uz kontinuirani pritisak na ukrajinske položaje. Kontrola prostora uz željezničku infrastrukturu ima veliki logistički značaj jer direktno utiče na mogućnosti snabdijevanja i manevra suprotne strane.

Dodatni uspjeh zabilježen je i istočno od Slavjanska, gdje je oko 7 kvadratnih kilometara teritorije prešlo pod kontrolu ruskih snaga. Ruski odredi su ušli u selo Nikiforovka, južni dio naselja očišćen je od ukrajinskih jedinica. Nikiforovka se nalazi na oko 14 kilometara od istočne periferije Slavjanska i približno istoj udaljenosti od Kramatorska, što ovom pomaku daje dodatni operativni i psihološki značaj.

Ukupno gledano, od početka dana pod kontrolu Oružanih snaga Rusije u DNR, Zaporoškoj, Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti prešlo je oko 26 kvadratnih kilometara teritorije.