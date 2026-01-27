Donald Tramp je po pitanju istrage ubistva Aleksa Pretija zauzeo umjereniji ton od mnogih svojih glavnih zamjenika, od kojih su neki Pretija ranije nazvali "domaćim teroristom".

Izvor: Joey Sussman / Zuma Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je danas na "časnu i poštenu" istragu o ubistvu Aleksa Pretija u Mineapolisu, na koga su pucali agenati federalne imigracione službe.

Tramp je novinarima rekao, dok je napuštao Bijelu kuću da bi otišao u Ajovu, da će biti uključen u istragu, prenosi CNN.

"Pa znate, radimo veliku istragu. Želim da vidim istragu. Nadgledaću je. Želim veoma časnu i poštenu istragu. Moram je sam vidjeti", kazao je Tramp.

Tramp je o pitanju istrage ubistva Aleksa Pretija zauzeo umjereniji ton od mnogih svojih glavnih zamjenika, od kojih su neki Pretija ranije nazvali "domaćim teroristom", prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

"Preti se nije ponašao kao ubica"

Tramp je izjavio da se Preti kojeg su tokom vikenda smrtno ranili pripadnici Službe za imigraciju i carine (ICE) ''nije ponašao kao ubica'' prije nego što su agenti pucali na njega.

''Imajući to u vidu, ne smijete nositi oružje. Ne smete hodati sa oružjem. To je bio veoma nesrećan slučaj'', rekao je Tramp, javlja NBC News.

Prethodno je Trampov savjetnik za unutrašnju bezbijednost na svom nalogu na mreži X opisao Pretija kao ''onog što bi volio da je ubica''.

Agenti ICE u Mineapolisu ubili su tokom vikenda američkog državljanina Aleksa Pretija, što je drugi smrtonosni incident u koji su u manje od tri sedmice uključeni agenti službe za imigraciju, što je dodatno pojačalo tenzije u gradu u kojem se već nedeljama održavaju protesti.

Najnovija pucnjava dogodila se dan nakon što su desetine hiljada ljudi marširale kroz centar Mineapolisa protestujući zbog prisustva agenata ICE-a u gradu.

Prethodni incident se dogodio 7. januara kada je agent ICE ubio američku državljanku Rene Gud. Tramp je prethodno odbio da odgovori na novinarsko pitanje da li je agent ICE-a koji je smrtno ranio Pretija postupio prikladno.

On je uputio kritike na račun ubijeno 37-godišnjeg Pretija zato što je na protestu tokom kojeg je došlo do incidenta nosio pištolj.

''Ne volim nikakvu pucnjavu, ali ne sviđa mi se ni kada neko ide na protest i nosi veoma moćan, potpuno napunjen pištolj sa dva šaržera napunjena mecima. Ni to mi ne zvuči dobro'', rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, Preti je nosio ''veoma opasno i nepredvidivo'' oružje.

Američko Minsitarstvo za unutrašnju bezbijednost saopštilo je da je Preti nosio poluautomatski pištolj kalibra devet milimetara.

Tokom incidenta, Preti je snimao agente Granične patrole na ulici u Mineapolisu, nakon čega je agent u njega pucao iz pištolja, a Preti je na mjestu podlegao ranama.

Ministarstvo je saopštilo da se Preti ''nasilno opirao'' razoružavanju, i da su policajci pucali u samoodbrani.

Vol strit džurnal je objavio snimak pucnjave, na kojem se, kako se navodi, vidi kako policajac oduzima pištolj Pretiju koji se nalazi na zemlji, nakon čega u njega ispaljuje nekoliko metaka.

(Euronews/MONDO)