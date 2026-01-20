Moldavija je pokrenula proces povlačenja iz sporazuma koji su bili osnova za stvaranje Zajednice nezavisnih država (ZND), čime bi i formalno prestala da bude član ovog bloka bivših sovjetskih republika.

Izvor: Profimedia

Moldavsko ministarstvo spoljnih poslova radi na povlačenju te zemlje iz sporazuma koji su bili osnova za stvaranje Zajednice nezavisnih država (ZND), koju čine devet bivših sovjetskih republika, saopštio je moldavski ministar spoljnih poslova Mihaj Popšoj.

"Otkazivanjem ova tri osnovna sporazuma, Republika Moldavija će zvanično prestati da bude dio ZND. I taj proces je već počeo. Nedavno smo doneli ovu odluku. Proces ratifikacije je počeo", rekao je on za Radio Moldaviju.

Prema njegovim riječima, dokumenti o raskidanju sporazuma biće podnijeti na razmatranje zajednica nakon početka novog parlamentarnog zasijedanja i mogli bi da budu razmotreni do sredine februara.

Ako zakonodavno tijelo odobri povlačenje, a zatim ga potvrdi i predsjednica Maja Sandu, Moldavija će prestati da bude deo ZND, prenosi RIA Novosti.

Od 2022. godine, Moldavija ignoriše sastanke ZND, kao i Evroazijske ekonomske unije (EAEU) , gdje ima status posmatrača, a vlasti te zemlje su izrazile jasnu namjeru da preorijentišu izvoz ka zapadnim tržištima.

Sandu je izjavila da zemlja nastavlja da usklađuje međunarodni pravni okvir "sa evropskim standardima i prioritetima evropskih integracija". Do kraja prošle godine, zemlja je već raskinula 67 od 255 dokumenata potpisanih u okviru ZND.

Bivši moldavski predsjednik i socijalistički lider Igor Dodon izjavio je da je politika sadašnjeg rukovodstva suprotna nacionalnim interesima i da ne odražava želje većine građana.