Iranska državna radiotelevizija oslanja se na satelit Badr za prenos više svojih regionalnih kanala širom zemlje.

Izvor: MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

Nekoliko iranskih državnih televizijskih kanala, koji se emituju preko satelita Badr, hakovano je danas.

Tokom programa prikazivani su snimci protesta, kao i pozivi izgnanog Reze Pahlavija da se građani pridruže demonstracijama i da se vojne snage stave na stranu demonstranata.

#BREAKINGSeveral Iranian state TV channels carried on the Badr satellite were hacked on Sunday, broadcasting footage of protests along with calls by Iran’s exiled Crown Prince Reza Pahlavi for people to join demonstrations and for military forces to side with protesters.



Iran’s…pic.twitter.com/zpQLC6krd2 — Iran International English (@IranIntl_En)January 18, 2026

Iranska državna radiotelevizija oslanja se na satelit Badr za prenos više svojih regionalnih kanala širom zemlje.

Badr je naziv za seriju komunikacionih satelita u vlasništvu saudijske kompanije Arabsat. Za Iran je značajan jer preko njega državna televizija emituje lokalne kanale širom zemlje, pa poruke mogu istovremeno da stignu do velikog broja gledalaca.