Nekoliko iranskih državnih televizijskih kanala, koji se emituju preko satelita Badr, hakovano je danas.
Tokom programa prikazivani su snimci protesta, kao i pozivi izgnanog Reze Pahlavija da se građani pridruže demonstracijama i da se vojne snage stave na stranu demonstranata.
#BREAKING Several Iranian state TV channels carried on the Badr satellite were hacked on Sunday, broadcasting footage of protests along with calls by Iran's exiled Crown Prince Reza Pahlavi for people to join demonstrations and for military forces to side with protesters.
Iranska državna radiotelevizija oslanja se na satelit Badr za prenos više svojih regionalnih kanala širom zemlje.
Badr je naziv za seriju komunikacionih satelita u vlasništvu saudijske kompanije Arabsat. Za Iran je značajan jer preko njega državna televizija emituje lokalne kanale širom zemlje, pa poruke mogu istovremeno da stignu do velikog broja gledalaca.
BREAKING — Iranian state television IRIB was hacked by cybercriminals.
- The broadcast was interrupted and a message attributed to Reza Pahlavi was aired.
