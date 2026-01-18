Dan kasnije, vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, javno je Trampa nazvao „kriminalcem“ zbog podrške demonstrantima.

Najmanje 5.000 ljudi ubijeno je tokom višenedjeljnih protesta u Iranu, uključujući oko 500 pripadnika snaga bezbjednosti, saopštio je danas visoki iranski zvaničnik, navodeći da se radi o provjerenim podacima. On je za nasilje optužio, kako je rekao, „teroriste i naoružane izgrednike“, tvrdeći da su oni odgovorni za ubistva „nevinih Iranaca“.

Protesti su izbili 28. decembra širom zemlje zbog teške ekonomske krize, a u roku od dvije sedmice prerasli su u masovne demonstracije sa zahtjevima za smjenu vjerskih vlasti. Vlasti su na proteste odgovorile snažnom represijom, što je dovelo do najkrvavijih nemira u Iranu još od Islamske revolucije 1979. godine.

Američki predsjednik Donald Tramp je u više navrata zaprijetio intervencijom ukoliko Iran nastavi sa ubijanjem demonstranata. U objavi na društvenim mrežama u petak zahvalio je iranskim vlastima zbog, kako je naveo, otkazivanja planiranih pogubljenja oko 800 osoba.

Dan kasnije, vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, javno je Trampa nazvao „kriminalcem“ zbog podrške demonstrantima.

„Nećemo uvući zemlju u rat, ali nećemo dozvoliti da domaći ili međunarodni kriminalci ostanu nekažnjeni“, poručio je Hamnei, priznajući da je bilo „nekoliko hiljada smrtnih slučajeva“, koje je pripisao „teroristima i izgrednicima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom“.

Iransko pravosuđe je u međuvremenu nagovijestilo da bi pogubljenja mogla biti nastavljena. Portparol pravosuđa Asgar Džahangir izjavio je da je niz aktivnosti okvalifikovan kao „mohareb“, što prema islamskom pravu znači vođenje rata protiv Boga i predstavlja jedno od najtežih krivičnih djela, za koje je propisana smrtna kazna.

Sa druge strane, američka organizacija za ljudska prava HRANA saopštila je da je, prema njihovim podacima, u protestima poginulo najmanje 3.308 osoba, dok se još 4.382 slučaja nalaze pod istragom. Ta organizacija je navela i da je potvrđeno više od 24.000 hapšenja.

Iranski zvaničnici tvrde da su Izrael i naoružane grupe iz inostranstva pružale podršku i oružje učesnicima protesta, što su naveli kao jedan od ključnih uzroka eskalacije nasilja.