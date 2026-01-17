Organizacija Grenlanđana u Danskoj, Uagut, objavila je da je cilj protesta da se pošalje jasna poruka podrške grenlandskoj demokratiji i poštovanju osnovnih ljudskih prava.

Danas su širom Danske i Grenlanda zakazane demonstracije protiv američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovih namjera da preuzme kontrolu nad Grenlandom. Protesti se održavaju u trenutku kada se američka delegacija, sastavljena od poslanika obje stranke, sastaje sa danskim i grenlandskim zvaničnicima u Kopenhagenu.

„U ovim vremenima je važno da pokažemo jedinstven front i široko sarađujemo. Zahtevamo poštovanje prava Grenlanda na samoopredeljenje i poštovanje naroda Grenlanda. Ovo nije samo borba za Grenland, već i za ostatak sveta“, poručio je Pol Johanesen iz inicijative „Ruke dalje od Kalaalit Nunata“.

Trampov specijalni izaslanik za Grenland, Džef Lendri, izjavio je da bi dogovor o preuzimanju ostrva od strane SAD trebalo da bude postignut tokom ove posjete, te da je predsjednik „ozbiljan“ u vezi sa sticanjem teritorije koja je dio danskog kraljevstva i uživa visoku autonomiju.

U petak je Tramp zaprijetio uvođenjem tarifa protiv onih koji se protive njegovim planovima za aneksiju Grenlanda.

Ranije ove sedmice, nekoliko NATO saveznika, uključujući Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Norvešku i Švedsku, rasporedilo je snage na Grenland, dok je danska premijerka Mete Frederiksen istakla da je odbrana Grenlanda „zajednička briga“ za cijeli savez.

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen izjavio je nakon sastanka u Vašingtonu da su razgovori bili konstruktivni, ali da i dalje postoji „temeljno neslaganje“ između Danske i SAD.

Tramp je ponovio da Grenland treba SAD zbog nacionalne bezbjednosti, navodeći da bi Amerika mogla da spriječi eventualnu rusku ili kinesku kontrolu, čak i „upotrebom sile“.