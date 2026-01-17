Stanovnici pune zamrzivače, gomilaju zalihe vode i benzina ili kupuju generatore. Uprkos tome, supermarketi u Nuku su i dalje dobro snabdijeveni.

Izvor: Facebook/Printscreen/Nomaddna

Ulrike Andersen već ima plan u slučaju da SAD napadnu Grenland: pobjeći će iz svog doma sa ćerkom. „Ranije sam bila spremna da umrem za svoju zemlju, ali kada sam dobila dijete, sve se promijenilo“, izjavila je ova žena (40). Ona je jedna od mnogih stanovnika Nuka, glavnog grada Grenlanda, koji razmatraju opcije o kojima donedavno ne bi ni razmišljali.

Razlog tome je američki predsjednik Donald Tramp, koji je jasno izrazio želju za preuzimanjem ogromnog, samoupravnog danskog ostrva, bogatog rijetkim mineralima i strateški važnog arktičkog položaja. Iako među Grenlanđanima još nema panike, mnogi razmišljaju šta bi učinili u najgorem slučaju.

„Razmišljam gdje da se sakrijem i koje lijekove treba da nabavimo“, rekla je studentkinja Nunu Binzer (35), dodavši: „Ali još to nisam uradila.“

Neki stanovnici pune zamrzivače, gomilaju zalihe vode i benzina ili kupuju generatore. Uprkos tome, supermarketi u Nuku su i dalje dobro snabdijeveni i nema znakova panične kupovine, a vlasti još nijesu izdale nikakve smjernice o postupanju u slučaju invazije.

Dva plana bjekstva

Andersenova, koja radi u turizmu, vjeruje da je rat realna mogućnost i pripremila je dva odvojena plana bjekstva za sebe i svoju pastorku Anike (12). „Osjećam da bi to moglo da se dogodi“, rekla je. U slučaju sporog preuzimanja vlasti, njena porodica bi odletjela u Dansku.

Međutim, ako bi preuzimanje bilo iznenadno, pobjegla bi čamcem do kolibe uz fjord, budući da su jedini izlazi iz Nuka za njegovih 20.000 stanovnika vazdušnim ili morskim putem. „Možemo da lovimo, možemo da pecamo, možemo da živimo od prirode. Navikli smo da živimo u ekstremnim uslovima“, naglasila je.

U tom scenariju njeni roditelji, oboje u sedamdesetim godinama, morali bi da ostanu. „Bilo bi im preteško i to bi oslabilo grupu“, objasnila je.

„Potrebni smo jedni drugima“

Ipak, ne razmišljaju svi o bjekstvu. Preduzetnica Inger Olsvig Brant (62) izjavila je da će ostati. „Neću otići i pokušaću da pomognem svojoj zemlji dok još imam snage“, rekla je. „Primamljivo je misliti da jednostavno možemo da odemo, ali nas je tako malo da smo potrebni jedni drugima.“