Izvor: Uprava policije Crne Gore

Crnogorska policija je tokom noći, na teritoriji cijele države izvela akcije i racije “Mini blokada“ i “Tragač“. Tom prilikom racije su izvedene u 32 ugostiteljska objekta, kontrolisano 1.976 vozača, sankcionisano njih 463, kontrolisano 67 operativno ineteresantnih lica, dok je uhapšeno ukupno 29 osoba.

“Pronađeni su i oduzeti kokain, falsifikovane isprave, sprej sa nadražujućim dejstvom, municija, predmet nalik na tromblonsku minu i improvizovani predmet nalik na pištolj namijenjen ispaljivanju metaka”, saopštila je Uprava policije (UP).

Naime, policija je izvršila racije u 15 ugostiteljskih objekata u Podgorici, Danilovgradu i na Cetinju, tokom kojih je, u jednom kafe baru u Podgorici kod M.V (29) pronašla pakovanje kokaina, dok je kod B.L (22) u istom lokalu pronađen ručni sprej sa nadražujućim dejstvom. O navedenom je obaviješten nadležni državni tužilac.

“Tokom ovih racija kontrolisano je ukupno 383 osoba, od koji su 13 OIL”, kazali su iz policije.

Kontrolom učesnika u saobraćaju bilo je obuhvaćeno 265 vozača i vozila, u vezi čega je izdato 45 prekršajnih naloga, podnijeto 18 prekršajnih prijava, kontrolisano osam OIL u saobraćaju i uhapšeno osam osoba zbog prekršaja iz ZOBS-a”, dodaju iz policije.

“Takođe, policija na sjeveru izvršila je pretrese na četiri lokacije, tokom kojih je pronađeno 17 metaka, zatvarač za pušku, metalni predmet nalik na tromblonsku minu i improvizovani metalni predmet nalik na pištolj namijenjen za ispajivanje metaka, a u vezi čega je obaviješten nadležni državni tužilac”, navode iz policije.

Kroz akcije “Mini blokada“ i “Tragač,“ policija je kontrolisala 809 vozača, legitimisala 445 osoba, dok je pregledano 280 osoba i 361 vozilo.

“Izvršeni su pretresi četiri vozila, a otkrivena su dva slučanja falsifikovanja isprave. Zbog počinjenih prekršaja sankcionisano je 99 vozača, pri čemu je izdato 85 prekršajnih naloga i podnijeto 14 prekršajnih prijava. Uhapšeno je sedam vozača, od čega pet zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i dva zbog upravljanja vozilom brzinom većom od dozvoljene. Kontrolisano je 18 operativno interesantnih lica (OIL). Iz saobraćaja je isključeno sedam vozača, kao i tri vozila”, kazali su iz policije.

Pored toga, policija na zapadu zemlje, kontrolisala je u saobraćaju 154 vozila, legitimisala 218 osoba, izvršila pregled 257 osoba i pregled 159 vozila. Alkotestirano je 149 vozača, dok je na psihoaktivne supstance testirano šest lica u saobraćaju. Sankcionisano je 76 vozača zbog prekršaja iz ZOBS-a – izdato je 68 prekršajnih naloga i podnijeto osam prekršajnih prijava.

Takođe, kontrolisano je 11 OIL od kojih su sankcionisana dva. Uhapšene su tri osobe, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Iz saobraćaja su isključena dva lica, a oduzet je jedan par registarskih oznaka.

“Policija na jugu izvršila je racije u 17 ugostiteljskih objekata. Kontrolisano je ukupno 645 osoba. U saobraćaju je kontrolisano 573 vozila, od čega su 25 OIL a od kojih su četiri OIL sankcionisana. Podnijeto je 27 prekršajnih prijava, dok je izdato 198 prekršajnih naloga”, dodaju iz policije.

Alkotestirano je 499 osoba, od kojih je za 13 utvrđeno da su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola.

“Uhapšeno je 11 osoba, od kojih četiri osobe zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola a sedam zbog upravljanjem vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci”, zaključuju iz policije.